El Govern presenta en Eivissa la promoción de 25 viviendas que se destinarán a empleados públicos desplazados

Futura promoción en Eivissa - CAIB

EIVISSA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha presentado en Eivissa la nueva promoción de 25 viviendas dotacionales que se edificarán en la calle de s'Hort de sa Fruita, en Eivissa, y que se destinarán preferentemente a empleados públicos desplazados.

En rueda de prensa, Mateo ha explicado que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) impulsa esta construcción en un solar cedido por el Consell. El proyecto tiene un presupuesto de 5,1 millones de euros, IVA no incluido, y está enmarcado en el plan de inversiones en infraestructuras 'Islas en Transformación' del Govern.

El presidente del Consell, Vicent Marí, ha explicado que la promoción se desarrolla en un solar titularidad de la institución, lo que "demuestra la preocupación e implicación del Consell ante la problemática de la vivienda".

En este sentido, ha reconocido que "sumar esfuerzos y poner recursos hace que los proyectos acaben saliendo adelante". Además, ha recordado que el Consell cedió el solar con la condición de priorizar a los trabajadores públicos esenciales.

El conseller ha detallado que "la promoción consta de 25 viviendas dotacionales en régimen de alquiler asequible, de las que 15 tendrán un dormitorio doble y diez, dos dormitorios también dobles". Además, habrá dos viviendas adaptadas y 25 aparcamientos en la planta baja.

El proyecto plantea un edificio funcional, eficiente y adaptado a las características del solar, con una reducción de la demanda energética, entre otras prestaciones.