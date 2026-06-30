El Govern presenta a la embajadora de Francia su estrategia de inversión en proyectos estratégicos en Baleares. - CAIB

PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha presentado este martes a la embajadora de Francia en España, Kareen Rispal, el marco de inversión y las líneas estratégicas para el desarrollo de proyectos considerados prioritarios en Baleares.

Según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, en la reunión también se han presentado los proyectos del ParcBit, que ha sido expuesto como el principal ecosistema de innovación de las Islas.

Durante el encuentro, la directora general de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa del Govern, Bárbara Barceló, ha presentado la Ley 4/2026, que establece un nuevo marco para agilizar la tramitación administrativa y acelerar proyectos de transformación económica.

También ha explicado el funcionamiento de la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE) y el procedimiento para obtener la declaración de Proyecto de Especial Interés Estratégico (PEIE), herramientas concebidas para facilitar la ejecución de iniciativas vinculadas a la innovación, la investigación, la sostenibilidad y la diversificación económica.

Asimismo, se ha presentado el ParcBit como un centro especializado en ámbitos como las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al turismo, la inteligencia artificial, las tecnologías aeroespaciales y la captación y retención de talento.

La visita ha concluido con un recorrido por las instalaciones del ParcBit, que ha incluido las infraestructuras tecnológicas de OmniAccess, empresa especializada en servicios de conectividad marítima, comunicaciones por satélite y ciberseguridad.

A la reunión también han asistido el director general de Innovación y Transformación Digital y vicepresidente de la Fundación Bit, Sebastián González, y el vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Pau de Vílchez, junto a una delegación institucional de la Embajada de Francia en España.