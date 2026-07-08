El Govern presenta a la Felib el Programa de Municipios Saludables para incorporar la salud en todas las políticas

Archivo - Vista aérea de Inca, uno de los municipios adheridos al programa - PP - Archivo

PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública ha presentado a la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) el Programa de Municipios Saludables, una iniciativa para transformar los municipios en entornos que favorezcan la salud y el bienestar de la ciudadanía.

En el acto de presentación, según ha señalado la Conselleria de Salud en una nota de prensa, han intervenido la directora general de Salud Pública, Elena Esteban, y el presidente de la Felib, Jaume Ferriol.

Por el momento, se han adherido al programa los municipios de Inca, Muro, Felanitx y Porreres, así como el Consell Insular de Formentera.

En concreto, Inca ya ha completado el diagnóstico comunitario y se encuentra en la fase de priorización de actuaciones, mientras que Muro trabaja en la elaboración del diagnóstico. Felanitx y Porreres avanzan en las fases iniciales del proceso y el Consell Insular de Formentera se ha incorporado recientemente al programa.

La directora general ha destacado que "un municipio saludable no es únicamente aquel que cuenta con buenos servicios sanitarios, sino aquel que incorpora la salud en todas sus decisiones y trabaja para que la opción más saludable sea también la más fácil de elegir".

Esto implica actuar sobre factores como el urbanismo, la movilidad, la educación, el deporte, el medio ambiente o la participación ciudadana, ya que todos ellos influyen directamente en el bienestar y la calidad de vida de las personas.

El programa parte de la idea de que la salud no depende exclusivamente de factores individuales, sino también de las condiciones y oportunidades que ofrece el entorno.

Por ello, promueve la colaboración entre las diferentes áreas municipales para impulsar políticas y actuaciones que favorezcan hábitos saludables, prevengan enfermedades y contribuyan a reducir las desigualdades en salud.

Una de sus principales características es la elaboración de un diagnóstico comunitario previo para identificar las necesidades y fortalezas de cada municipio antes de definir las actuaciones.

En este proceso participan la ciudadanía, asociaciones, entidades y profesionales, de manera que las acciones respondan a las prioridades reales de la comunidad. La Dirección General de Salud Pública acompaña y asesora a los municipios durante todas las fases del proyecto.

Las actuaciones que se desarrollen dependerán de la realidad de cada territorio y podrán incluir iniciativas como rutas saludables, caminos escolares, huertos comunitarios, programas de bienestar emocional o actividades destinadas a combatir la soledad no deseada entre las personas mayores.

El objetivo de la Conselleria es mejorar la salud física y mental de la población, prevenir enfermedades crónicas, reducir las desigualdades en salud, fortalecer la cohesión social y promover entornos más saludables y sostenibles.