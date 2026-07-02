El Govern presenta una investigación sobre el origen del bordado mallorquín para preservar su práctica. - CAIB

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha presentado este jueves 'Sobre els brodats de Mallorca', una investigación de la doctora en Historia del Arte Elvira González sobre el origen y la evolución del bordado mallorquín que culmina el proyecto LOOP Brodats, impulsado para preservar la práctica de esta técnica artesanal.

Según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado, el estudio pone fin al proyecto de la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADRBalears), cuyo objetivo es proteger el bordado como patrimonio material e inmaterial y contribuir a conservar tanto sus conocimientos como sus técnicas.

La investigación repasa la historia y la evolución del bordado mallorquín y destaca su relevancia durante la Edad Media, cuando era un oficio reservado a los hombres. Asimismo, recoge la trayectoria de bordadoras como las hermanas Gilart Jiménez, naturales de Felanitx, que trabajaron para la reina Isabel II y la aristocracia del siglo XIX.

El estudio también documenta los principales puntos tradicionales utilizados en Mallorca, como el de 'creueta', el de 'replè', el de 'matisat' y el denominado punto mallorquín, elaborado mediante la combinación de los puntos de 'cadeneta', 'escapulari' y 'creueta'.

El proyecto LOOP Brodats también ha impulsado la colaboración entre diseñadores de moda y bordadoras experimentadas para crear una colección de diseños contemporáneos que incorporan técnicas tradicionales del bordado mallorquín.

En esta iniciativa han participado las marcas Datura, Edicions de Disseny LPM, Carmina Shoemaker, Cecilia Sörensen, Open Studio 79 y Chiara Ferrari Studio, junto a las bordadoras Francisca Moyà, Miquela Ballester, Catalina Trias y Magdalena Trias.

La presentación ha tenido lugar este jueves en la Casa Madre de Pureza de María, una de las principales escuelas de bordado de Mallorca, que conserva muestras históricas de esta artesanía. Al acto han asistido el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro; el director general de Industria y Polígonos Industriales, Alfons Gómez, y la gerente de ADRBalears, Silvia Delgado.

Durante la presentación, Sáenz de San Pedro ha señalado que el libro pretende rendir homenaje a las bordadoras que han contribuido a conservar esta tradición artesanal y reivindicar una técnica que, a su juicio, corre el riesgo de desaparecer por la falta de relevo generacional. Asimismo, ha destacado el creciente interés de una nueva generación de diseñadores por incorporar los oficios artesanales a sus creaciones.