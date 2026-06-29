El Govern presenta el nuevo plan de gestión de Cabrera que amplía hasta los 510 km2 la superficie marina protegida

Vista general del Parque Nacional de Cabrera. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

PALMA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Patronato del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera ha presentado el Proyecto de decreto del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), con el que se define el régimen de protección integral sobre una superficie marina de 510 kilómetros cuadrados.

De esta manera, se convertiría en la zona de protección "más extensa de todo el Mediterráneo" y consigue duplicar las zonas de máxima protección existentes en toda esta cuenca marina, según ha explicado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado.

El documento se ha presentado en la sesión ordinaria del patronato celebrada este lunes, que ha contado con la asistencia del conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, y de la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres.

En ese sentido, se han incorporado las aportaciones derivadas del proceso de participación pública y constituye el instrumento básico que definirá la planificación, la conservación, los usos y la gestión del Parque Nacional durante los próximos años.

El nuevo PRUG ha contado con el voto a favor de todos los integrantes del patronato, entre los que hay administraciones locales, entidades conservacionistas y científicas, excepto los representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

"La Conselleria lamenta esta postura y espera que este hecho no dificulte la aprobación definitiva del PRUG en el Consejo de la Red de Parques Nacionales", ha afirmado Simonet.

El conseller ha destacado que el nuevo PRUG constituye un "ejemplo claro" de que el rango normativo del instrumento de ordenación de un espacio natural "no determina su nivel de protección".

"Aunque el Parque Nacional fue declarado mediante una ley, su instrumento de planificación y gestión se aprueba mediante un decreto del Govern, que en este caso incrementa de manera muy significativa la protección de sus valores naturales", ha sostenido.

Torres ha explicado que el nuevo PRUG "refuerza la conservación" del principal espacio marino protegido de Baleares y adapta su gestión a la ampliación del parque aprobada en el año 2019, que multiplicó su superficie hasta superar las 90.800 hectáreas, de las que cerca del 99% corresponden al medio marino.

ZONAS EN LAS QUE SE PROHÍBE NAVEGAR, FONDEAR O BUCEAR

La principal novedad del documento es la creación de una extensa red de reservas marinas estrictas, que establecen el máximo nivel de protección dentro del Parque Nacional.

En estas zonas únicamente se permitirán actuaciones de gestión, conservación o investigación autorizada, mientras que se prohíben la navegación, el fondeo, el buceo y cualquier tipo de aprovechamiento de los recursos naturales. "Se trata del refuerzo más importante de la protección marina desde la declaración del Parque Nacional", ha destacado Torres.

Además, el nuevo PRUG incorpora una zonificación mucho más precisa del espacio marino, con la delimitación de zonas de regeneración ecológica; medidas de protección específica de los fondos marinos y de otros hábitats vulnerables; una regulación más exigente de la navegación, el fondeo y el buceo; el refuerzo de la vigilancia marítima, y la incorporación de criterios de gestión adaptativa basados en el conocimiento científico, el seguimiento ecológico y la adaptación a los efectos del cambio climático.

Una vez completada esta fase, el proyecto continúa ahora su tramitación con la presentación ante el Consejo de la Red de Parques Nacionales. Posteriormente, será elevado al Consell de Govern para que lo apruebe definitivamente.

LA LLEGADA DE PATERAS, ENTRE LAS PROBLEMÁTICAS QUE AFECTAN AL PARQUE

Durante la sesión, la directora del Parque Nacional, Maria Valens, ha expuesto un informe estructurado en tres bloques: el estado de los proyectos actualmente en ejecución, las principales novedades incorporadas este año y los retos de futuro para continuar reforzando su conservación. En cuanto a la gestión del Parque, Valens también ha hecho referencia a la problemática que supone el incremento de la llegada de pateras.

En lo que respecta a las actuaciones en el Parque Nacional financiadas con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), se ha informado de que se ha concedido una prórroga hasta el 31 de julio de 2026 para completar los proyectos en ejecución. Entre estas actuaciones destacan la rehabilitación de los edificios del parque, con la antigua oficina de información y la nueva enfermería prácticamente finalizadas.

También se ha detallado el estado de las actuaciones destinadas a la mejora ambiental del sistema de saneamiento y depuración de aguas residuales. Las nuevas depuradoras con tecnología TPO ya están instaladas tanto en la zona del puerto como en el campamento y, actualmente, se encuentran en fase de ajuste y puesta en funcionamiento. Este proyecto permitirá alcanzar el objetivo de vertido cero de aguas residuales al mar mediante la infiltración en el terreno del agua depurada.

Igualmente, avanzan las actuaciones para mejorar la recogida de aguas pluviales, con la instalación de nuevas conducciones y depósitos, así como el acondicionamiento del camino hasta las instalaciones de la Guardia Civil. La restauración del muelle del puerto se encuentra también en su fase final y se prevé que concluya durante las próximas semanas.

Entre las principales novedades de 2026 destaca la mejora de la oferta de uso público del Parque, con la incorporación de dos nuevos itinerarios: el camino de Ses Vinyes, que se ofrecerá de forma guiada, y el recorrido 'Del puerto a Sa Platgeta, a la sombra de pinos y sabinas', que se podrá recorrer de manera autoguiada y permitirá a los visitantes descubrir nuevos espacios de interés ambiental y patrimonial, así como disfrutar de nuevas perspectivas sobre la bahía del puerto y de Santa Maria.

En el ámbito de la conservación, se ha dado a conocer el nuevo Observatorio de Cabrera, una plataforma digital que integra información ambiental procedente de diferentes organismos y proyectos de seguimiento. El portal permite consultar en tiempo real datos meteorológicos, oceanográficos y ambientales, así como acceder a cámaras en directo, información forestal, cartografía y otros recursos de interés científico y divulgativo.

Otra de las actuaciones destacadas de este primer semestre ha sido el proyecto de limpieza de los fondos marinos del Parque Nacional. Los trabajos se iniciaron con una primera fase de prospección mediante un vehículo submarino operado remotamente (ROV), que permitió localizar los principales puntos con presencia de residuos.

Posteriormente, se llevaron a cabo 20 jornadas de extracción que han permitido reflotar una embarcación pesquera y una patera hundidas, así como retirar restos de pateras y artes de pesca abandonadas. En total, se han extraído 5,25 toneladas de residuos de los fondos marinos del Parque Nacional.

En cuanto a los retos de futuro, se ha expuesto la necesidad de poner en funcionamiento todas las nuevas infraestructuras actualmente en ejecución, reabrir el refugio de Cabrera después de tres años cerrado e iniciar las obras de la futura estación de investigación en la isla de Cabrera. También se han señalado como objetivos prioritarios renovar las instalaciones del Centro de Visitantes y continuar impulsando actuaciones de sostenibilidad y conservación.

Finalmente, durante la reunión también se ha presentado la Memoria de actividades de 2025, que recoge las actuaciones de conservación, investigación, uso público y vigilancia, así como las reuniones del Patronato, las Jornadas Científicas y otros actos institucionales. La memoria también informa del impulso de los nuevos proyectos que actualmente se encuentran en ejecución.