El Govern presenta un recurso de reposición ante el Ministerio de Cultura para defender las ayudas a las salas de cine. - CAIB

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha presentado un recurso de reposición contra la resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) en defensa de las ayudas a las salas de cine.

El Govern, a través de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, ha mantenido esta tarde una reunión informativa con los responsables de las salas de exhibición cinematográfica del archipiélago para explicarles de primera mano la situación administrativa generada por el Ministerio de Cultura a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), según ha informado la Conselleria en un comunicado.

Durante el encuentro, encabezado por el conseller Jaume Bauzá, el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal, y el director general de Cultura, Llorenç Perelló, se ha informado al sector de la presentación del recurso de reposición contra la resolución del ICAA que considera no comprometidos a tiempo los fondos de 2025 y aplica su descuento sobre la partida de este año.

El conflicto deriva de una discrepancia en la interpretación administrativa. El Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB) publicó la convocatoria de ayudas el 30 de diciembre de 2025, cumpliendo el requisito de efectuarla antes de finalizar el año. Estas ayudas iban destinadas a cubrir gastos realmente ejecutados por las salas durante el ejercicio 2025 y la resolución de concesión se dictó el 26 de marzo de 2026.

Sin embargo, el ICAA considera ahora que la resolución de concesión debía haberse completado antes del 31 de diciembre de 2025 y, en lugar de exigir un reintegro efectivo de los fondos de 2025 ya ejecutados, aplica la figura del remanente para descontar esa cantidad (188.888 euros) de la partida asignada para 2026.

En la práctica, para el Govern, esta decisión bloquea la llegada de los 189.732 euros previstos para la convocatoria de este año. Esta interpretación restrictiva de la Administración del Estado afecta de la misma manera al menos a otras cuatro comunidades autónomas.

El Govern discrepa de este criterio y defenderá en su recurso que la gestión del ICIB se ha ajustado plenamente a derecho, respetando el destino final de los fondos y la tramitación administrativa correspondiente. En caso de que el ICAA desestime el recurso de reposición, el Ejecutivo autonómico evaluará las diferentes opciones y pasos jurídicos a seguir.

El conseller Jaume Bauzá ha trasladado un mensaje de tranquilidad y apoyo firme a las salas de cine, remarcando que se trata de un conflicto de interpretación administrativa entre instituciones que en ningún caso deriva de ningún incumplimiento por parte de los beneficiarios.

Además, el conseller ha garantizado que, en el caso de que el Gobierno central no transfiera finalmente esta partida, el Ejecutivo autonómico cubrirá el importe con fondos propios para asegurar que el sector cinematográfico balear no sufra las consecuencias.

Según han añadido, agotarán todas las vías de negociación y alegaciones para proteger el tejido cultural y defender la financiación que corresponde a las salas de cine del archipiélago.