El Govern promociona unas 'porqueres', 'avarqueres' y 'espardenyes' reinterpretadas en la Mercedes-Benz Fashion Week

Colección de 'avarcas' de Menorca mostradas en la Mercedes-Benz Fashion Week. - CONSELLERIA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern dará a conocer el calzado tradicional de Baleares con un estand en la Mercedes-Benz Fashion Week que permanecerá abierto desde este viernes al domingo, en que se pueden ver reinterpretaciones de las 'porqueres', 'avarqueres' y 'espardenyes'.

El espacio, denominado Slow Mediterranean Shoes, trata de reivindicar la artesanía aplicada a la moda y pone en valor los calzados de las cuatro islas, según ha explicado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en una nota de prensa.

Esta iniciativa está organizada por la propia Conselleria y cuenta con la colaboración de los Consells insulares. El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha visitado el estand y ha destacado que uno de los objetivos es "dar a conocer y poner en valor a los artesanos y la industria que han contribuido a mantener vivo este tipo de calzado".

Además, ha señalado que también se quiere mostrar los nuevos diseños reinterpretados de estas "piezas icónicas" que permiten llegar a nuevas generaciones.

El conseller ha asegurado que estas acciones de promoción exterior constituyen una "palanca estratégica clave" para impulsar la internacionalización del sector.

La visita también ha contado con la presencia de la consellera insular de Promoción Económica, Cooperación Municipal y Recursos Humanos del Consell d'Eivissa, María Fajarnés, el director general de Industria y Polígonos Industriales, Alfons Gómez, la directora insular de Economía del Consell de Menorca, Alícia Martí, y la directora gerente de la Agencia de Desarrollo Regional de las Illes Balears, Silvia Delgado.

El estand de Baleares muestra la tipología tradicional acompañada de nuevos diseños pero que "mantienen la esencia de los originales". El conseller ha afirmado que el calzado tradicional "ha sobrevivido al paso de tiempo" porque "ha sabido adaptarse a diferentes funciones y usos pero siempre manteniendo la forma".

La propuesta cuenta con modelos de 'porqueres' de Ben Calçat y de Monge Studio, 'avarques' de la marca de garantía Avarca de Menorca, de las empresas Ria Menorca, Castell Menorca y Port Menorca, y 'espardenyes' de Olga Alsina y de la empresa Estrivancus. Además, Olga Alsina hará una demostración de la elaboración del calzado tradicional.