El Govern prorroga el contrato del transporte sanitario aéreo hasta 2028 por cerca de 15 millones de euros

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado la prórroga del contrato del servicio de transporte sanitario aéreo de los pacientes del Servicio de Salud por un importe de casi 15 millones de euros y una duración prevista de dos años, hasta el 10 de marzo de 2028.

El vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, ha informado en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, que el 10 de marzo de 2022 se formalizó el contrato de servicio de transporte sanitario aéreo de pacientes, entre el Ib-Salut y la UTE Avincis España y Avincis Scandinavian AA, con un plazo de vigencia de tres años, contados desde el inicio de la ejecución.

El contrato de transporte sanitario aéreo incluye dos aviones --uno en servicio y uno de 'backup' o sustitución-- y dos helicópteros --ambos en servicio--. Los aviones se ubican en Menorca y Mallorca, mientras que los helicópteros uno está en Mallorca y el otro en Ibiza.

La capacidad de las aeronaves es de dos pacientes y cuatro trabajadores que integran la tripulación: dos tripulantes aéreos --piloto y copiloto-- y dos tripulantes sanitarios --médico y enfermero--.

Además, este contrato en vigor permitió contar con nuevas aeronaves de transporte sanitario equipadas con instrumental para poder volar en situaciones de poca visibilidad, lo que hizo posible ofrecer un servicio de más calidad y con más garantías a la población de Ibiza y Formentera.

Todas las aeronaves están equipadas con el material propio de una ambulancia de soporte vital avanzado o UVI móvil: disponen de monitor desfibrilador, cardiocompresor torácico, respirador, bombas de perfusión y ecógrafos, entre otros dispositivos.

La prestación del servicio de transporte aéreo también incluye traslados codificados como de complejidad alta, como por ejemplo traslados de pacientes con oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) o pacientes receptores de órganos de trasplantes.

AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA DE SON ESPASES

Por otra parte, Costa ha informado que el Consell de Govern ha aprobado la contratación de la ampliación y mantenimiento de la red campus del Hospital Universitario Son Espases, con una inversión de 6,3 millones de euros.

Esta red es la infraestructura tecnológica que conecta todos los sistemas informáticos del hospital de referencia de Baleares y permite que el centro funcione de manera "integrada, segura y eficiente", al conectar desde los sistemas clínicos hasta los administrativos, por lo que "se facilita la atención sanitaria, la gestión interna y la investigación".

Con la actualización y mejora de la red campus --en su fase seis-- se pretende incorporar nuevas funcionalidades, homogeneizar y actualizar los equipos, implementar una arquitectura de red definida por software, garantizar la seguridad y la continuidad del servicio y también de la capacidad de adaptación a las futuras necesidades.

"Este contrato mejorará la calidad de los servicios, para fomentar una telemedicina segura y la conectividad de tecnologías emergentes", han destacado.

Con esta iniciativa, el hospital pretende asegurar que su infraestructura tecnológica esté preparada para "afrontar los retos de futuro". Así, permitirá ayudar a la transformación digital con una infraestructura moderna, con suficiente capacidad para el crecimiento de dispositivos conectados, al alcanzar los objetivos fundamentales del Servicio de Salud.

SUMINISTRO DE HEMODERIVADOS DEL BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS

Por último, el Consell de Govern ha autorizado a la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de Balears (Fbstib) a contratar el servicio para el suministro de productos hemoderivados de uso terapéutico, procedentes del fraccionamiento industrial del plasma humano que se obtiene de las donaciones de sangre hechas en Baleares. La inversión prevista es de poco más de 2,2 millones de euros repartidos entre los ejercicios de 2026 a 2028.

Los hemoderivados son medicamentos de origen biológico elaborados a partir del plasma humano e imprescindibles para el tratamiento de diversas enfermedades raras o hereditarias, para las que a menudo no existen alternativas terapéuticas.

También desempeñan un papel fundamental en la medicina hospitalaria para tratar quemaduras, choques hemorrágicos, cirugías mayores o enfermedades autoinmunes, entre otras situaciones clínicas.

El plasma humano se utiliza en el tratamiento de enfermedades autoinmunes, incompatibilidad de RH, hepatitis, traumatismos, quemaduras, cirugías mayores, problemas cardiopulmonares, afecciones hepáticas o situaciones de choque, gracias a productos como la albúmina, las inmunoglobulinas o los factores de coagulación.

El contrato tiene carácter anticipado y plurianual, con una duración de dos años (2026-2028) y la posibilidad de prórrogas adicionales de hasta tres años más, así como de modificaciones de hasta el 20% del presupuesto base de licitación. La inversión se ejecutará de forma escalonada, con casi 555.000 euros en 2026, 1,1 millones en 2027 y otros 555.000 en 2028.

"Con esta autorización, el Govern refuerza su compromiso con la seguridad transfusional y la autosuficiencia en productos hemoderivados, para garantizar la continuidad del servicio público esencial que presta el Banco de Sangre y Tejidos a toda la población", han sostenido.