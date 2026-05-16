El Govern publica la convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF por un importe de 9 millones de euros

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PALMA 16 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha publicado la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollan programas de interés general.

Estas subvenciones, que tienen un importe total de 9 millones de euros, son con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y el impuesto sobre sociedades.

Según ha informado la Conselleria en una nota de prensa, la recaudación se corresponde con los años 2026 y 2027 y los proyectos a ejecutar, en los años 2027 y 2028.

Además, dadas las circunstancias económicas de estas entidades, el Govern autorizó su pago anticipado, del 100% y sin la exigencia previa de garantía.

Las subvenciones deben ser para financiar los gastos derivados del funcionamiento de servicios y programas de atención social, de orientación, de valoración y de integración para el fomento de la inclusión social, así como de servicios de atención social dirigidos a personas y familias en riesgo de exclusión social que lleven a cabo las entidades en Baleares.