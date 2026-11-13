El Govern ratifica el aumento del complemento de tutoría a los docentes a 60 euros mensuales

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en la rueda de prensa después del Consell de Govern - CAIB

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha ratificado las medidas para aumentar el complemento específico de tutoría del personal docente público y concertado de Baleares a los 60 euros mensuales a partir de este curso 2026-2027.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern para dar cuenta de este y otros acuerdos aprobados en materia educativa.

Sobre el complemento de tutoría, el acuerdo prevé que el importe del complemento específico de tutor pase a ser de 60 euros mensuales en 14 pagas, frente a los 37,27 euros, a partir del curso 2026-2027.

También establece que este complemento se percibirá íntegramente en determinados supuestos de reducción de jornada relacionados con permisos o licencias y también cuando, por necesidades organizativas excepcionales del centro, la tutoría sea atribuida a personal docente interino con jornada parcial.

El Govern destinará cerca de 3,2 millones de euros para hacer efectivo este aumento. Del total, 2,4 millones de euros será para los tutores de enseñanza pública y 758.500 euros, para los de la concertada.

Se prevé la compatibilidad entre la percepción del complemento específico de tutor y el componente específico singular correspondiente al ejercicio de determinadas funciones en los órganos de gobierno unipersonales de los centros educativos, siempre y cuando concurran las circunstancias excepcionales previstas y se cumplan los requisitos establecidos.

La medida responde al hecho de que las funciones tutoriales, como el seguimiento del alumnado, la coordinación docente y la relación con las familias, se mantienen con independencia del porcentaje de jornada del docente tutor.

La función tutorial incluye, entre otras responsabilidades, el seguimiento académico y personal del alumnado, la coordinación con las familias, la participación en los procesos de evaluación y la coordinación del equipo docente del grupo.

OTROS ACUERDOS

El Consell de Govern ha autorizado el pago anticipado del 100% de las subvenciones plurianuales derivadas de las convocatorias de ayudas para la formación de profesorado universitario (FPU-CAIB 2027) y de las ayudas específicas para los ámbitos de medicina y enfermería (FPU-MEIN 2027), por un importe de 1,3 millones de euros.

El objetivo, ha destacado Vera, es contribuir a la formación de personal docente e investigador en áreas en las que la Universitat de les Illes Balears (UIB) presenta necesidades estructurales de profesorado acreditado.

La cuantía máxima prevista para la convocatoria FPU-CAIB 2027 es de 728.580 euros, mientras que la destinada al programa FPU-MEIN 2027 asciende a 554.300 euros.

También en materia educativa, el Consell de Govern ha autorizado el convenio de colaboración entre la Conselleria y el Consell de Menorca para posibilitar la realización de la fase de formación en empresa u organismo equiparado (Fempo) del alumnado de formación profesional en los centros de trabajo dependientes de la institución insular.

El acuerdo establece el marco general de colaboración entre ambas administraciones para facilitar el desarrollo de estas estancias formativas en entornos profesionales reales.

El convenio permite que el alumnado matriculado en los estudios de formación profesional impartidos en los centros docentes públicos de las Islas pueda realizar la fase de Fempo en los distintos servicios, dependencias y unidades del Consell de Menorca.

El acuerdo recoge los compromisos de las partes para garantizar el correcto desarrollo de las estancias formativas, incluyendo la designación de tutores, la definición de los planes de formación y el seguimiento y la evaluación del aprendizaje del alumnado.

Asimismo, establece que la formación desarrollada en el marco de la Fempo tiene naturaleza exclusivamente formativa y no laboral. La vigencia del acuerdo se extenderá hasta el 31 de agosto de 2030, con la posibilidad de prórroga.

También en Menorca, la Conselleria de Educación y Universidades ha tramitado una adenda de modificación del convenio de colaboración suscrito con el Consell de Menorca para favorecer la impartición del ciclo formativo de grado medio de producción agropecuaria en las instalaciones del Centro de Capacitación y Experiencias Agrarias.

Entre los cambios previstos, la adenda actualiza la relación y distribución horaria de los módulos profesionales que se imparten en el marco del convenio, con el objetivo de adecuarlos a los nuevos currículos de formación profesional implantados en las Islas y a las disposiciones derivadas de la normativa estatal vigente.

Además, se redefinen determinadas obligaciones relativas a la impartición de los módulos y a la contratación del profesorado necesario.

La adenda establece que el Consell de Menorca asumirá la contratación y financiación del personal docente correspondiente y prevé, en determinadas circunstancias, mecanismos de coordinación entre ambas instituciones para garantizar el desarrollo de la actividad formativa.

La modificación mantiene vigentes el resto de cláusulas del convenio original y refuerza el marco de colaboración institucional que permite desarrollar estas enseñanzas de formación profesional vinculadas al sector agropecuario en Menorca.

Por último, el Consell de Govern ha autorizado la concesión de una subvención directa de 100.000 euros al Consell d'Eivissa para contribuir a la financiación de la Escuela Universitaria de Turismo de Eivissa, un centro adscrito a la Universitat de les Illes Balears.

Este centro imparte estudios universitarios en el ámbito del turismo en las Pitiusas desde el curso 1996-1997 y desarrolla una actividad que genera unos gastos que no pueden ser asumidos íntegramente por el Consell Insular, motivo por el que recibe aportaciones públicas destinadas a apoyar su funcionamiento.

La oferta formativa de la Escuela Universitaria de Turismo contribuye a facilitar el acceso a los estudios universitarios de turismo al alumnado de las Pitiusas, evitando desplazamientos a otras islas para cursar estas enseñanzas.

Asimismo, la subvención se destinará al apoyo y financiación de las actividades vinculadas al funcionamiento de la Escuela.