El Govern recibe 46 solicitudes para proyectos de economía circular que suman 18,8 millones

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha recibido 46 solicitudes en las dos convocatorias de ayudas destinadas a impulsar proyectos de economía circular en Baleares. Estas iniciativas presentadas suman un presupuesto de 18,8 millones de euros.

Según ha informado en un comunicado, las dos líneas de ayudas cuentan con una dotación conjunta de 3,8 millones de euros y están financiadas con fondos del impuesto sobre estancias turísticas y del Programa Feder 2021-2027. Las subvenciones cubren proyectos de investigación, desarrollo e innovación; la redacción de proyectos y estudios de viabilidad, y la ejecución de nuevos proyectos o líneas de mejora.

El conseller del ramo, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha destacado que "la mejor manera de gestionar un residuo es evitar que se genere" y ha asegurado que estas subvenciones "quieren convertir la sostenibilidad en una oportunidad para que las empresas sean más competitivas, innovadoras y eficientes".

En conjunto, se han presentado 17 proyectos de prevención, 14 de reutilización y 15 de reciclaje. En cuanto a las líneas de actuación, 27 iniciativas plantean mejoras en la gestión de los residuos, 15 se centran en el ecodiseño y cuatro en la reducción del consumo de materias primas. Por categorías, se han registrado 22 estudios de investigación, desarrollo o innovación, 19 propuestas de ejecución de nuevos proyectos y 5 de redacción de proyectos.

Los proyectos presentados serán evaluados por la comisión evaluadora para asignarles las puntuaciones correspondientes.

CONVOCATORIA PARA EMPRESAS

La convocatoria dirigida a empresas, dotada con 2,4 millones de euros, ha recibido 35 solicitudes para proyectos con un presupuesto total de 17,74 millones. Por tamaño empresarial, 21 peticiones proceden de pequeñas empresas, ocho de empresas medianas y seis de grandes empresas.

De estas propuestas, 14 corresponden al ámbito del reciclaje, 13 al de la prevención y ocho al de la reutilización. Por líneas de actuación, 23 plantean mejoras en la gestión de los residuos, diez se centran en el ecodiseño y dos en la reducción del consumo de materias primas.

CONVOCATORIA PARA ENTIDADES DE ECONOMÍA SOCIAL

La convocatoria destinada a entidades de economía social dispone de un presupuesto de 1,4 millones de euros y ha registrado 11 solicitudes, con un presupuesto total de los proyectos de un millón de euros. Ocho peticiones han sido presentadas por fundaciones, dos por asociaciones y una por una empresa de inserción.

Seis de los proyectos corresponden al ámbito de la reutilización, cuatro al de la prevención y uno al del reciclaje. Por líneas de actuación, cinco iniciativas se centran en el ecodiseño, cuatro en la mejora de la gestión de los residuos y dos en la reducción del consumo de materias primas.