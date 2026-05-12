El Govern recibe dos demandas que suman 52 millones de euros por el trasvase de plazas de albergues juveniles

Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha recibido dos demandas que suman 52 millones de euros por la "expropiación" de plazas de albergues juveniles durante la pasada legislatura.

Así lo ha subrayado el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, en el pleno de este martes, en el que ha criticado que el anterior Ejecutivo "expropió plazas legales" y que el resultado son estas dos demandas.

"No sé como tienen la cara de venir aquí a sacar pecho de este tema", ha reprochado Bauzá ante críticas del diputado del PSIB Llorenç Pou por un incremento de las plazas de los albergues juveniles.

Fuentes de la Conselleria que dirige Bauzá han explicado que las demandas, una de 38 millones de euros y otra de 14 millones, responden a una "gestión ineficaz" en el trasvase de plazas de albergues juveniles a la comercialización turística.

El conseller ha expuesto en el pleno que en la anterior legislatura se decidió que plazas que operaban como juveniles pasaran a ser consideradas turísticas "sin un marco normativo sólido".

Según el Govern, este proceso provocó que algunos albergues perdieran capacidad operativa, al asignárseles un número de plazas turísticas inferior al número de plazas juveniles de las que disponían originalmente.

"Esta merma injustificada de plazas llevó a los propietarios a reclamar una indemnización millonaria por daños y perjuicios ante la Administración. Se trata de una factura envenenada de más de 50 millones de euros", ha apuntado.

Así, desde la Conselleria han indicado que la enmienda registrada por el PP a la ley de proyectos estratégicos sobre las plazas en los albergues busca "poner orden a este caos heredado".

TURISMO DE EXCESOS

Por otro lado, el diputado del PSIB ha asegurado que el PP ha registrado una enmienda para crear nuevas plazas turísticas en viviendas plurifamiliares, criticando que el Govern "ha mentido" y pidiendo que "reconozcan" que la ley permite crear nuevas plazas.

"Nuestra apuesta es la contención turística", se ha limitado a responder el conseller sobre este tema.

También en el pleno, el conseller ha sido interpelado por el turismo de excesos. A su entender, el Govern ha mejorado la lucha contra este turismo y a favor del turismo responsable

"Continuaremos luchando para hacer de Baleares el mejor destino para visitar y, sobre todo, para vivir", ha subrayado.

El conseller ha destacado como ejemplo de estas políticas la nueva oficina de la Policía Local de Sant Antoni que se puso en marcha en abril de 2025, financiada con fondos de Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

Así lo ha defendido Bauzá al ser preguntado por el diputado del PSIB Àlex Pitaluga, quien ha acusado al Govern de "dar facilidades" a este tipo de turismo.

"Acaba de comenzar la temporada y ya volvemos a ver imágenes de turismo de excesos en nuestras islas", ha lamentado el socialista, a la vez que ha reprochado a Bauzá que "no facilite" las actas de la Comisión de Turismo Reponsable.