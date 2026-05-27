El Govern reclama elecciones anticipadas ante un "sanchismo que se desmorona a marchas forzadas"

Archivo - Fachada de la sede del PSOE en Ferraz. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

PALMA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha pedido la convocatoria de elecciones generales anticipadas, porque, a su modo de ver, el "sanchismo se desmorona a marchas forzadas".

Así ha respondido el vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, a preguntas de la prensa sobre la entrada de la UCO en la sede del PSOE y domicilios de antiguos dirigentes del partido.

Para el representante del Ejecutivo "no hay otra alternativa" que "dar la palabra a los españoles" y hacerlo de forma "inmediata", puesto que, en su opinión, este registro es el resumen de una situación "esperpéntica".