El Govern reclama a Justicia la creación de plazas de funcionarios en los juzgados de Eivissa bien dotadas

Archivo - La consellera de Presidencia y Administraciones Públicas del Govern balear, Antònia Estarellas - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

EIVISSA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, ha reclamado este martes al Ministerio de Justicia la creación en Eivissa de plazas de funcionarios en los juzgados.

"Me he encargado de reclamar al Ministerio que las cree, las cubra y las dote adecuadamente", ha afirmado durante el pleno del Parlament de este martes al ser preguntada por esta materia.

Según ha explicado Estarellas, en junio remitió una carta al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, comunicando la preocupación del Govern ante la implantación de la Ley Orgánica 1/2025.

La diputada de Vox, Patricia de las Heras, ha señalado que en la isla hay demandas presentadas en diciembre que todavía no han sido admitidas a trámite y ha acusado al Govern de "inacción" en este tema con la excusa de que la competencia no está transferida.

"En Eivissa la Justicia no es lenta, está abandonada", ha opinado.

Estarellas ha reconocido que la situación judicial en Eivissa preocupa en el Govern, por lo que, junto al senador Miquel Jerez, se lleva a cabo un seguimiento específico de la situación de los juzgados desde 2024 reclamando soluciones.

Con ello, el pasado año el Gobierno reconoció que había 37 causas afectadas por la situación de los equipos psicológicos y psicosociales de los juzgados.

"La situación en Eivissa es dramática", ha afirmado la consellera.

Estarellas ha asegurado que, aunque no sea competencia del Govern, éste no mira hacia otro lado y seguirá reclamando soluciones para que Eivissa y el resto de las islas "tengan la Justicia que merecen".