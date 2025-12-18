El Govern reclama al Ministerio de Educación más implicación para garantizar los auxiliares de conversación en Baleares

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, este jueves en Madrid. - CAIB

PALMA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reclamado al Ministerio de Educación una mayor implicación para garantizar la cobertura de las plazas de auxiliares de conversación, especialmente en aquellos centros donde es más difícil asignarlas, en Baleares.

Así lo ha trasladado este jueves el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en la reunión que ha mantenido en Madrid con el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, y la directora general de Planificación y Gestión Educativa, Susana Tejadillo.

En el encuentro se ha abordado la necesidad de contar con más apoyo de la administración central para garantizar este servicio. Según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades en un comunicado, Ibiza y Formentera presentan especial dificultad a la hora de cubrir las plazas.

El programa de auxiliares de conversación es competencia del Ministerio, que se encarga de seleccionar a los profesionales que corresponden a cada comunidad autónoma.

No obstante, en el curso 2025-2026, el Govern ha realizado un "esfuerzo extraordinario" para reforzar este servicio y ha solicitado 230 auxiliares de conversación, gestionados y financiados por la Conselleria.

Cada auxiliar percibe una ayuda de 875 euros mensuales y tiene una dedicación de 15 horas semanales. Por su parte, el Ministerio financia y gestiona 19 auxiliares este curso, con una ayuda de 800 euros mensuales y una dedicación de 14 horas semanales.

La Conselleria, además, asigna los auxiliares a los centros educativos que lo han solicitado y asume el pago de la ayuda para alojamiento y manutención, así como la suscripción de una póliza de seguro que garantiza la cobertura sanitaria. Para el curso 2025-2026, se ha previsto un gasto total de 1,6 millones de euros para garantizar este programa.