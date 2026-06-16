El Govern reclama a la UE reconocer las especificidades de la pesca mediterránea y una gobernanza cercana a los puertos

Reunión del Consejo Consultivo del Mediterráneo en Palma. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha pedido a la UE que las futuras normativas reconozcan las especificidades de la pesca costera mediterránea, simplificar obligaciones administrativas y favorecer modelos de gobernanza próximos a la realidad de los puertos y las cofradías.

Estas son algunas de las reivindicaciones que ha trasladado el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, durante su intervención de este martes en la inauguración del foro del Consejo Consultivo del Mediterráneo (Medac), principal órgano asesor de la Comisión Europea en materia de pesca en el Mediterráneo.

En un comunicado, la Conselleria ha indicado que este foro, que se celebra este martes y miércoles en Palma, reúne a representantes del sector pesquero profesional, organizaciones ambientales, comunidad científica y administraciones públicas de los países mediterráneos de la Unión Europea para debatir sobre los principales retos de futuro de la pesca mediterránea.

La organizadora del foro es la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, presidida por Domingo Bonnín, con la colaboración de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

En el encuentro participan representantes de las administraciones pesqueras mediterráneas, del sector profesional, de la comunidad científica y de organizaciones ambientales. Entre los asistentes destacan el director general de Pesca y Acuicultura de Andalucía, Carlos Aldereguia Prado, la directora general de Política Marítima y Pesca Sostenible de Cataluña, Itziar Segarra Díaz, el coordinador del Medac, Gian Ludovico Ceccaroni, y el presidente de la Unión Nacional de Cooperativas del Mar, Antonio Marzoa. También participan entidades científicas y ambientales como el Imedea, WWF España y Oceana, entre otras.

Durante su intervención, Simonet ha destacado la importancia de que Palma vuelva a acoger un encuentro de estas características después de años sin llevarse a cabo en Baleares.

"La pesca forma parte de la historia, la cultura y la identidad de muchas comunidades costeras de Baleares. Precisamente por ello, estas islas no pueden permitirse quedar al margen de los grandes debates que marcarán el futuro de la pesca mediterránea", ha señalado.

El conseller ha recordado que las cinco comunidades autónomas mediterráneas españolas trasladaron recientemente a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo una propuesta conjunta para adaptar la normativa comunitaria a la realidad de la pesca mediterránea. Esta iniciativa se enmarca en el debate europeo sobre la revisión de las normas de gestión pesquera, conocida como propuesta Ómnibus, que constituye uno de los principales puntos de trabajo del Medac.

"Baleares no pide excepciones ni privilegios. Pide que las normas tengan en cuenta la realidad de la pesca mediterránea y las diferencias existentes entre territorios y caladeros", ha afirmado.

El conseller también ha puesto en valor la experiencia de Baleares en materia de cogestión pesquera, un modelo en el que participan administración, sector pesquero, comunidad científica y organizaciones sociales para tomar decisiones compartidas sobre la gestión de los recursos marinos.

Actualmente, más del 80% de la flota profesional balear participa en algún órgano de cogestión, una experiencia que Simonet ha presentado como una "referencia de buena gobernanza" para el conjunto del Mediterráneo.

Asimismo, ha destacado el compromiso de Baleares con la conservación marina. En este sentido, ha recordado que cerca del 25% de las aguas litorales de Baleares se encuentran protegidas bajo alguna figura específica de conservación marina y que aproximadamente la mitad de la superficie marina forma parte de la Red Natura 2000.

El conseller también ha remarcado el impulso del Plan de Conservación Marina del Govern y ha defendido que la protección de los ecosistemas marinos es "compatible" con el mantenimiento de una actividad pesquera profesional "viable".

"La conservación marina no es el problema, es parte de la solución. Proteger el mar es también proteger el futuro de los pescadores", ha manifestado.

Durante su intervención, Simonet ha reivindicado igualmente la singularidad del caladero balear, integrado en la GSA 5 --subdivisión geográfica para la pesca--, y ha destacado que los esfuerzos realizados durante los últimos años por pescadores, científicos y administraciones han contribuido a "mejorar diversos indicadores biológicos" y a consolidar Baleares como "una de las zonas mejor conservadas del Mediterráneo occidental".

Finalmente, el conseller ha recordado la visita institucional a Baleares del comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, el pasado mes de febrero, durante la que el Govern trasladó a la Comisión Europea la necesidad de "avanzar hacia unas políticas pesqueras adaptadas a la realidad insular y mediterránea".

La jornada de este martes del Medac incluye, entre otras cuestiones, el debate sobre la revisión de las normas europeas de gestión pesquera (Ómnibus), las oportunidades de pesca para 2027 y diferentes experiencias de "buenas prácticas" en materia de sostenibilidad y gobernanza pesquera.

Durante las dos jornadas, los participantes analizan cuestiones estratégicas para el futuro de la pesca mediterránea como la revisión de las normas europeas de gestión pesquera, las oportunidades de pesca para 2027, la cogestión, la sostenibilidad de los recursos marinos y el papel de los diferentes actores implicados en la gobernanza pesquera.

La segunda jornada del Medac continuará con diversas sesiones dedicadas a la gobernanza pesquera, la cogestión y los retos de futuro de la pesca mediterránea. Simonet participará en distintos espacios de debate para compartir la experiencia de Baleares en materia de cogestión y conservación marina, así como la posición del Govern ante la futura reforma de la normativa pesquera europea.