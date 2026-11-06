El Govern reconoce a 37 centros educativos de Pitiusas por participar en el Programa de Centros Ecoambientales. - CAIB

EIVISSA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y la Conselleria de Educación y Universidades han reconocido a un total de 37 centros educativos de Eivissa y Formentera por su participación en la 22ª edición del Programa de Centros Ecoambientales de Baleares.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha asistido al acto, que ha tenido lugar en la sede de la universitat de les Illes Balears (UIB) en Eivissa, y ha entregado los reconocimientos a los centros educativos de las Pitiusas.

En concreto, 12 centros de Eivissa y uno de Formentera han recibido el galardón de Centro Ecoambiental, mientras que 22 centros de Eivissa y dos de Formentera han sido distinguidos con el certificado de participación.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha destacado la importancia de implicar a los más jóvenes en la protección del medio ambiente y ha señalado que "la educación ambiental es una herramienta fundamental para construir una sociedad más consciente y comprometida con nuestro entorno.

El trabajo realizado desde los centros educativos permite que los alumnos incorporen hábitos sostenibles en su día a día y se conviertan en protagonistas de la conservación de nuestro patrimonio natural".

El Programa de Centros Ecoambientales tiene por objetivo impulsar la educación ambiental e integrar criterios de sostenibilidad en el funcionamiento cotidiano de los centros educativos.

Para poder llevarlo a cabo, ofrece apoyo a las escuelas ya los institutos en el diseño y desarrollo de proyectos ambientales vinculados a los currículos y planes de estudio, mediante planes de acción anuales que permiten establecer objetivos concretos y evaluar su cumplimiento.

En esta edición han participado un total de 159 centros educativos de las Islas, con 101 centros de Mallorca, 34 de Eivissa, 21 de Menorca y tres de Formentera.

Del conjunto de centros participantes, 48 han sido distinguidos con el galardón de Centro Ecoambiental y los otros 111 han recibido el certificado de participación.

El galardón de Centro Ecoambiental reconoce públicamente a los centros que han alcanzado los objetivos de su proyecto ambiental durante dos cursos consecutivos.

Por otra parte, el certificado de participación acredita el trabajo realizado por los centros que han participado en el Programa durante el curso escolar, aunque no hayan completado el ciclo necesario para obtener el galardón.

Mediante esta iniciativa, el Govern ha recordado que promueve la implicación de toda la comunidad educativa en la protección del medio ambiente y fomenta que los centros incorporen la sostenibilidad tanto en las actividades pedagógicas como en la gestión de sus recursos y espacios. De esta forma, se pretende favorecer la adquisición de hábitos responsables entre el alumnado y reforzar el papel de los centros educativos como espacios de sensibilización ambiental.

Los actos de entrega de los reconocimientos continuarán en las próximas semanas en el resto de las Islas Baleares. En Menorca, tendrán lugar el 13 de noviembre y en Mallorca, el 25 de noviembre.