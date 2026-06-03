El Govern reconoce a las centrales de Endesa por su "sostenibilidad, calidad ambiental y mejora de su gestión"

El director de Generación de Endesa, Antoni Cantarellas, y la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, en la entrega de los premios EMAS y Ecolabel. - ENDESA

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha otorgado a las centrales de Endesa de Son Reus, Cas Tresorer, Eivissa y Maó los distintivos ambientales EMAS y Ecolabel, por su apoyo a "la sostenibilidad, calidad ambiental y mejora de su gestión".

El director de Generación de Endesa en Baleares, Antoni Cantarellas, ha recogido el distintivo en representación de la compañía, de manos de la directora general de medio natural y Gestión Forestal, Anna Torres, según ha explicado Endesa en un comunicado.

Estos reconocimientos, impulsados por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, ponen en valor aquellas organizaciones que han obtenido o renovado el registro EMAS durante los últimos años, un sistema europeo que acredita "la excelencia en la gestión ambiental y el compromiso real con el medioambiente". En total, este año se han entregado 16 distintivos EMAS y un Ecolabel a empresas y entidades de Baleares

El registro EMAS corresponde con las siglas Eco-Management and Audit Scheme y es una de las certificaciones ambientales más exigentes de la Unión Europea e implica auditorías "independientes, transparencia en la información y la obligación de impulsar la mejora continua en el comportamiento ambiental". En este sentido, el distintivo reconoce no solo el cumplimiento normativo, sino también "una manera de gestionar basada en la responsabilidad, la transparencia y el compromiso con la sostenibilidad".

Para Endesa, este reconocimiento refuerza una estrategia ambiental que integra la sostenibilidad como "un eje central de toda su actividad a las centrales de generación". La compañía aplica sistemas de gestión ambiental certificados, basados en estándares internacionales como la ISO 14001, que permiten medir, controlar y mejorar continuamente su impacto ambiental en todas las instalaciones.

"Con este reconocimiento, Endesa reafirma su compromiso con la transición energética en Baleares, al impulsar un modelo más sostenible, eficiente y respetuoso con el entorno, y contribuye activamente a la protección de los recursos naturales y en la lucha contra el cambio climático", han reivindicado.