El Govern recuerda que en sa Feixina ya no hay exaltación del franquismo y que la justicia concluyó su conservación

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha recordado este viernes que en sa Feixina, tras su resignificación en 2010, ya no hay elementos de exaltación de la dictadura y que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) concluyó que tenía que ser catalogado.
Preguntado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern por la orden de retirada del monolito tras ser incluido por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática en el catálogo de elementos y símbolos contrarios a la memoria democrática, el vicepresidente y portavoz ha reiterado que con la resignificación impulsada con la socialista Aina Calvo como alcaldesa, se eliminaron los elementos de exaltación del franquismo. Así, ha señalado que sólo queda respetar las decisiones judiciales.
SENADOR DE FORMENTERA
En relación al visto bueno del Congreso a que Formentera tenga senador propio, el portavoz ha señalado que se trata de un día muy importante para la pitiusa del sur y una respuesta a una reivindicación histórica.
Costa ha reivindicado que fue gracias al PP que Formentera se constituyó como consell insular y que ahora, también gracias a los 'populares', tendrá representación propia en la Cámara alta.
El portavoz del Ejecutivo autonómico ha reivindicado que el Govern siempre ha respaldado que Formentera tenga un senador propio y ha puesto igualmente en valor el apoyo del PP nacional.
En relación a la enmienda para el uso del topónimo en castellano de Ibiza, ha insistido en que se trata de una cuestión técnica para dar mayor seguridad jurídica al texto.