El Govern recurre el quinto traslado de una menor migrante no acompañada

El portavoz del Govern, Antoni Costa - CAIB

PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes la autorización para que la Abogacía de la CAIB interponga un recurso contencioso administrativo ante los juzgados de Canarias contra el traslado y reubicación de una menor migrante no acompañada a Baleares.

Se trata del quinto recurso que presenta el Govern a propuestas de traslado de menores extranjeros, según ha indicado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha informado que algunos de los cuatro menores asignados a las Islas ya han cumplido 18 años.

El portavoz ha subrayado que el Govern recurrirá todos los casos de asignación de menores no acompañados a Baleares ante la "sobresaturación brutal" de los servicios.

Igualmente, ha cargado contra el Gobierno de España por su política migratoria, afeando el "abandono" a Baleares y, en especial, a los consells insulares.

"Esperamos que en algún momento haya una recapacitación", ha dicho, a la vez que ha invitado al Gobierno a que "vaya a decirle a los consells insulares que les tocan más".

El Ejecutivo autonómico considera que esta decisión no está suficientemente motivada, no responde adecuadamente a las alegaciones presentadas por la Comunidad Autónoma y no tiene en cuenta ni el interés superior de la menor ni la situación de sobresaturación del sistema de protección de las Islas.

Según argumenta el Govern en el recurso, la resolución no explica los criterios seguidos para asignar el traslado de la menor a Baleares ni incorpora toda la documentación necesaria para valorar su situación.

Asimismo, defiende que no se justifica la separación de la menor de su hermana mayor, residente en la Comunidad Valenciana, ni tampoco el hecho de no haber tenido en cuenta la voluntad expresada por la menor de ser trasladada a la Comunidad de Madrid.

El Ejecutivo también pone de manifiesto que la resolución "ignora la situación de emergencia migratoria" que afronta el archipiélago. Desde el Govern han remarcado que el sistema de protección autonómico tutela a 795 menores migrantes no acompañados, una cifra muy superior a la nueva capacidad ordinaria de 434 plazas fijada por el Estado.

El Govern ya ha anunciado que también recurrirá ante los tribunales el nuevo Real Decreto aprobado esta semana por el Consejo de Ministros, que incrementa de 406 a 434 las plazas de capacidad ordinaria asignadas a Baleares.

Según considera, esta actualización "no responde a la realidad del archipiélago y supone una nueva imposición del Estado a una comunidad que ya tutela a 795 menores migrantes no acompañados".