El Govern reforzará a partir del lunes la línea Cala Pi-Tolleric

Autobús del TIB Cala Pi-Tolleric - CAIB

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los usuarios de la línea 505 Cala Pi-Tolleric contarán con un servicio reforzado en las primeras horas de la mañana a partir del próximo lunes 15 de junio gracias a la entrada en vigor de un nuevo horario que amplía las frecuencias de la ruta.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, esta actuación se suma a las mejoras implementadas a principios de mes en esta línea y en la 504 Tolleric-Palma, con el objetivo de facilitar la movilidad de los residentes y trabajadores de la zona.

El nuevo horario de la línea 505 incorpora dos nuevas expediciones por sentido. Desde Cala Pi, las nuevas salidas serán a las 06.50 horas y a las 07.40 horas, mientras que desde Tolleric se añadirán servicios a las 07.30 y a las 08.20 horas. Con estas actuaciones, se facilita el acceso a los puestos de trabajo y a otros destinos habituales durante las primeras horas del día, a la vez que se mejoran las conexiones entre Tolleric, los núcleos costeros de Llucmajor y Palma, señala el Govern.

Las mejoras han sido posibles gracias a la incorporación de un vehículo adicional al servicio que opera en la zona de Tolleric. Esta ampliación de flota ya permitió, el 1 de junio, incrementar la oferta de la línea 505 con tres nuevas expediciones de ida y dos de vuelta, así como reforzar la línea 504 Tolleric-Palma con cinco nuevas expediciones por sentido.