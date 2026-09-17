El Govern refuerza las infraestructuras del agua en el Migjorn con 5,9 millones de euros del ITS. - CAIB

PALMA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern de invertirá 5,9 millones de euros, correspondientes a la partida de 2025 del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), en actuaciones destinadas a mejorar las infraestructuras del ciclo del agua en el Migjorn de Mallorca.

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha presentado las actuaciones previstas en Campos, Felanitx, Llucmajor, ses Salines y Santanyí durante una rueda de prensa celebrada en la calle Bernat Vidal de Santanyí, uno de los puntos donde se ejecutarán las obras.

En la presentación también han participado el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat; la alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, así como alcaldes y representantes políticos de los demás municipios beneficiarios.

Los proyectos inciden en algunos de los principales retos de los sistemas municipales de agua, como la renovación de conducciones antiguas, la reducción de fugas, la gestión de las aguas pluviales y el aumento de la capacidad de reserva, según ha explicado la Conselleria en un comunicado.

"Seguimos actuando allí donde las infraestructuras del agua necesitan mejoras para garantizar un servicio más eficiente y seguro. Estas inversiones permitirán a los municipios afrontar mejor tanto las necesidades cotidianas como los episodios de sequía y de lluvias intensas", ha explicado Lafuente.

RENOVACIÓN Y REURBANIZACIÓN

En el caso de Santanyí, una inversión de 1,65 millones de euros permitirá renovar 2,35 kilómetros de la red de agua potable en las calles Bernat Vidal, des Cos y de Cal Reiet, así como mejorar el drenaje de la calle Bernat Vidal mediante 557 metros de nueva red y tres sistemas de drenaje urbano sostenible.

En Campos, el Govern destina 680.338 euros a la reurbanización de la calle Nord, donde se renovarán 328 metros de redes de agua potable, aguas pluviales y saneamiento, además de los servicios y elementos del espacio público.

Con una inversión de 921.664 euros, se renovarán más de 1,1 kilómetros de redes de agua potable, saneamiento y drenaje en varias calles de Felanitx para reducir pérdidas y mejorar la evacuación de las aguas pluviales.

Mientras tanto, en Llucmajor la actuación contará con una inversión de 2,1 millones de euros. Se redactará el proyecto para dotar de alcantarillado y renovar la red de agua potable de Cala Pi, Vallgornera y es Pas de Vallgornera, y se sustituirán cerca de 2,2 kilómetros de red en el núcleo urbano.

En Ses Salines, los 540.767 euros previstos permitirán construir un nuevo depósito de agua potable de cerca de 600 metros cúbicos, que aumentará la reserva disponible y reforzará la garantía de suministro del municipio.

MEJORA Y MODERNIZACIÓN

Con este paquete de inversiones, el Govern sigue avanzando en la mejora y modernización de las infraestructuras hidráulicas del archipiélago, mediante actuaciones orientadas a renovar las redes existentes, reducir las pérdidas, incrementar las reservas y mejorar la capacidad de respuesta ante episodios de sequía y precipitaciones intensas.

El conjunto de estas actuaciones contribuirá a reforzar la garantía del suministro y mejorar la gestión de los recursos hídricos de los municipios del Migjorn de Mallorca.

Esta inversión de 5,9 millones de euros, correspondiente a la partida del ITS de 2025, se suma a la apuesta del Govern por destinar los recursos generados por la actividad turística a dar respuesta a las necesidades estructurales de Baleares, especialmente en un ámbito tan estratégico como el ciclo del agua.

Esta línea tendrá continuidad en el nuevo Plan Anual Ordinario del ITS 2026-2027, que prevé 39,8 millones de euros para actuaciones relacionadas con el ciclo del agua.

Entre los proyectos previstos se encuentran la conexión de la desaladora de la bahía de Palma con Marratxí, la ampliación de la desaladora de Andratx, el nuevo emisario de Formentera, la nueva depuradora de Portinatx, la mejora de la depuradora de Ciutadella Sud y diferentes actuaciones para reparar fugas en las redes municipales.

De este modo, el ITS se consolida como una herramienta fundamental para modernizar las infraestructuras hidráulicas y reforzar la garantía de suministro de agua en todas las islas.

FORMACIÓN SOBRE EL ITS EN MADRID

Por otra parte, el director de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib), Pere Joan Planas, ha participado este jueves en Madrid en un evento de networking con agentes de viajes y operadores del mercado nacional con el objetivo de formar a los agentes que están en primera línea sobre el funcionamiento del ITS y explicar las inversiones que se están llevando a cabo en Baleares.

El encuentro ha reunido a cerca de 15 profesionales del sector turístico nacional especializados, un perfil profesional que trata directamente con el cliente final, que ejerce un papel clave en la elección del destino y que no siempre dispone de la información necesaria para comunicar de manera clara y positiva el propósito y el valor del ITS a sus clientes.

De este modo, Planas ha explicado a los agentes de viajes que han asistido al acto el compromiso de las Islas con un modelo turístico más responsable, sostenible y equilibrado, así como el papel clave que ejercen los agentes de viajes a la hora de trasladar este mensaje a sus clientes.

"El ITS es una herramienta esencial para transformar nuestro modelo turístico. Gracias a él, estamos financiando cerca de 300 proyectos por valor de más de 811 millones de euros. Cifras que se verán incrementadas con el nuevo plan anual 2026-27 que prevé casi 200 millones de euros más en 65 nuevos proyectos. Todos estos proyectos contribuyen a paliar los efectos del turismo y a mejorar el destino", señaló Pere Joan Planas.

El director de la Aetib ha explicado a los asistentes como funciona el ITS, cuáles son sus tarifas y sus finalidades y algunos ejemplos de proyectos que se están llevando a cabo en las islas gracias al impuesto turístico.

También les ha explicado las últimas novedades introducidas en la web illesosstenibles.travel y las herramientas que pueden ser de utilidad para dar una mejor información a los clientes que buscan viajar a las islas, como la calculadora ITS o el asistente virtual entre otros.

El evento llevado a cabo en Madrid se enmarca dentro de la estrategia de la AETIB para reforzar el posicionamiento de Baleares como un referente en sostenibilidad turística y responde a dos objetivos estratégicos.

Por un lado, atender la demanda de formación continua y responder así a la necesidad creciente de los agentes de contar con información actualizada y detallada, tanto del ITS como de la oferta turística más allá de la temporada alta.

Por otro lado, informar y divulgar con transparencia el funcionamiento, el destino y los objetivos del ITS entre los operadores del sector turístico para reforzar esta figura impositiva como una herramienta clave de gestión del destino.