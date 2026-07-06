El Govern refuerza la lucha contra la oferta ilegal con multas coercitivas, desalojos y un protocolo policial

El Govern presenta a entidades sociales baleares multas coercitivas diarias y desalojos en establecimientos turísticos. - EUROPA PRESS

PALMA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reforzado las medidas contra la oferta turística ilegal con la incorporación de multas coercitivas diarias para quienes mantengan la comercialización de alojamientos turísticos ilegales tras un requerimiento de cese, nuevos mecanismos para facilitar el desalojo de ocupaciones fraudulentas en establecimientos turísticos y un protocolo policial para mejorar la detección de estas actividades.

Estas actuaciones han sido presentadas este lunes a las entidades que integran la Mesa de Lucha contra el Intrusismo, según ha explicado el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, que ha matizado que estas medidas están en vigor desde la aprobación de la ley de medidas urgentes, aunque el Ejecutivo balear aún no dispone de datos sobre su efectividad.

En concreto, las multas coercitivas oscilan entre los 500 y los 5.000 euros diarios para quienes no cesen la comercialización turística ilegal tras ser requeridos y son compatibles con las sanciones administrativas previstas. Además, la normativa permite solicitar auxilio policial inmediato para desalojar ocupaciones ilegales en establecimientos turísticos.

El Govern ha presentado el protocolo de actuación desarrollado en Eivissa para reforzar la coordinación entre el Consell Insular y la Policía Local en la detección y persecución de la oferta turística ilegal, un modelo que, según estos, podrá extenderse al resto de las Islas.