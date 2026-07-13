El Govern registra 241 solicitudes durante el primer día de la convocatoria de ayudas para la transición energética

Instalación fotovoltaica - CAIB

PALMA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva convocatoria de ayudas del Govern para impulsar la transición energética en Baleares ha registrado 241 solicitudes, que representan una inversión de 9,5 millones de euros, durante las primeras 24 horas desde la apertura de plazo.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía la respuesta de la ciudadanía, empresas y entidades confirma su elevado interés para avanzar hacia un modelo energético más eficiente, sostenible y basado en las energías renovables.

Del total de los 241 expedientes presentados, 164 corresponden a personas físicas, 74 a empresas y tres a entidades sin ánimo de lucro, una distribución que, según la Conselleria, evidencia la apuesta compartida de los diferentes ámbitos de la sociedad balear para invertir en ahorro energético, autoconsumo y energías renovables.

La línea destinada a instalaciones fotovoltaicas para empresas, trabajadores autónomos y entidades sin ánimo de lucro es la que ha registrado una mayor demanda, con 5,38 millones de euros en solicitudes de ayuda.

El conseller del ramo, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha destacado que la respuesta obtenida demuestra la confianza en las políticas de transición energética impulsadas por el Govern y ha considerado que estas ayudas permitirán acelerar inversiones que "reducirán el consumo energético, impulsarán las energías renovables y reforzarán la competitividad del tejido económico".

La Conselleria, que ha tildado de excelente esta acogida, ha avanzado que solicitará una ampliación de los recursos a través del Factor de Insularidad con el objetivo de incrementar la dotación económica y poder atender el máximo número posible de solicitudes.

La convocatoria, dotada inicialmente con 3,8 millones de euros, continúa abierta y se puede consultar en la Sede Electrónica del Govern.