El Govern reitera que solo negociará el sistema de financiación multilateralmente

Archivo - El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, y Hacienda e innovación, Antoni Costa, y la presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha reiterado que el Govern solo negociará una propuesta del sistema de financiación autonómica de forma multilateral, aunque con el punto de partida de que "no puede aceptar" la propuesta como se ha presentado.

Así lo ha defendido Costa en el pleno del Parlament en una comparecencia para explicar este rechazo del Govern, que ha sido criticado por los grupos de la izquierda que han pedido una negociación con el Gobierno.

El vicepresidente ha pedido la "complicidad" de los grupos parlamentarios para "remar" de forma coordinada con el Govern en esta cuestión.

Según ha argumentado, el Ejecutivo tiene la obligación de defender los intereses de los ciudadanos de Baleares por encima de cualquier estrategia partidista, pacto bilateral e intercambio político que no tenga nada que ver con el interés general y la cohesión territorial.

Entre otros argumentos para renunciar a esta propuesta, ha subrayado que no atiende ninguna de las reivindicaciones históricas de Baleares, como la población flotante o el crecimiento poblacional, y que se ha negociado con el líder de ERC, Oriol Junqueras.

"Hay comunidades que negocian directamente con el Gobierno de España y hay comunidades que simplemente tienen que aceptar lo que ya se ha originado en despachos", ha criticado el vicepresidente.

También ha hecho hincapié en su defensa a la autonomía fiscal, una línea roja del Govern. "No aceptaremos nunca que se nos impongan un impuesto, el de sucesiones y donaciones, que los ciudadanos rechazaron", ha apuntado.

El portavoz socialista, Iago Negueruela, ha reconocido que la propuesta del Ministerio de Hacienda es "mejorable" y que es por ello por lo que tiene que luchar el Govern.

No obstante, ha sostenido que el Ejecutivo balear no está dispuesto a negociar "porque sigue las órdenes" de líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Viene aquí --Costa-- todo valiente porque en su partido agacha la cabeza", ha dicho.

Lo que debería hacer el Govern, para el socialista, es reunirse con los grupos políticos de las Islas para negociar y defender los intereses del archipiélago en la nueva propuesta que, a su parecer, representa una oportunidad.

Más crítico se ha mostrado el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien ha considerado que la propuesta perjudica Baleares. Sin embargo, ha coincidido en reclamar al Govern que negocie con todos los grupos para crear "un gran consenso".

"Es una oportunidad que tenemos que aprovechar, hay que ir a por todas", ha reclamado a Costa, agregando que primero hay que llegar a un acuerdo aquí y luego negociar, también con otros territorios.

Para el ecosoberanista, la propuesta no recoge las reivindicaciones históricas de las Islas y no es una reforma del sistema, solo un aumento de dinero. "Baleares sería la octava comunidad más beneficiada per cápita y la segunda en aportar", ha lamentado.

El diputado de Més per Meorca, Josep Castells, ha calificado la comparecencia de Costa como "un buen inicio" para impulsar consensos. Igualmente, ha advertido que la multilateralidad "lleva a la inmovilización" del sistema.

Castells ha insistido en que la negociación es una buena oportunidad para reformar el sistema, a pesar de considerar que la propuesta no es adecuada. En concreto, ha coincidido con Apesteguia en la importancia del principio de ordinalidad y ha cuestionado la defensa que ha hecho Costa sobre este criterio.

El diputado de Unidas Podemos, José María García, ha recriminado que no haya sido la presidenta del Govern, Marga Prohens, la que haya comparecido en el Parlament ya que, ha criticado, fue ella la que impulsó "un cambio" en la postura del Ejecutivo por "intereses partidistas". "Menos partidismo y más negociación", ha concluido.

VOX SE OPONE AL SISTEMA

La diputada de Vox Patricia de las Heras ha mostrado el rechazo total de su grupo a la propuesta que, a su entender, impulsa un sistema que genera "españoles de primera y de segunda" y que representa el "fracaso del Estado autonómico".

"Baleares ya aporta mucho más de lo que recibe", ha dicho, a la vez que ha afeado al Gobierno de España que haya presentado una propuesta que lo único que hace es "contentar al separatismo".

En esta línea, según De las Heras, "no es justo que los ciudadanos de Baleares paguen con su esfuerzo fiscal los acuerdos cerrados en Madrid con quienes trabajan para dividir España".

Por otro lado, el 'popular' Sebastià Sagreras ha coincidido con el vicepresidente en que el sistema de financiación se tiene que negociar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y no "en un despacho a oscuras y a escondidas".

"Este sistema, que es una oportunidad, nace muerto", ha dicho Sagreras, agregando que todas las comunidades autónomas están en contra de esta propuesta.