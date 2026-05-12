El Govern reivindica un "bilingüismo cordial" y un acercamiento "amable" del catalán

Acto central de finalización del Correllengua Agermanat 2026 en la plaza de España de Palma. - JOVES DE MALLORCA PER LA LLENGUA

PALMA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, ha puesto en valor aplicar un "bilingüismo cordial" y que el catalán "no se imponga", sino que se acerque "de manera amable" a la sociedad.

De este modo ha respondido el representante del Govern, a la pregunta del diputado de Vox Sergio Rodríguez sobre el apoyo del Ejecutivo al Correllengua Agermanat 2026.

Costa le ha reprochado que "confunda" defender con el catalán con "ser independentista" y ha subrayado que el Govern "defiende la lengua" pero ni son "independentista", ni creen en los "Països Catalans".

Asimismo, ha reivindicado la Constitución, el Estatut d'Autonomia, el decreto de mínimos y la ley de normalización lingüística, por lo que "no aceptan lecciones" para defender "el menorquín, el mallorquín, el ibicenco y el formenterense".

De igual modo, ha recalcado que no encontrarán al Govern en la "confrontación" y ha apuntado que tratarán de "aprovecharán la riqueza lingüística" para fomentar el "bilingüismo cordial", donde el castellano y el catalán "convivan con normalidad y respeto".