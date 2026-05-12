El Govern reivindica un "bilingüismo cordial" y un acercamiento "amable" del catalán

Acto central de finalización del Correllengua Agermanat 2026 en la plaza de España de Palma.
Acto central de finalización del Correllengua Agermanat 2026 en la plaza de España de Palma. - JOVES DE MALLORCA PER LA LLENGUA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 12 mayo 2026 10:54
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    PALMA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

   El vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, ha puesto en valor aplicar un "bilingüismo cordial" y que el catalán "no se imponga", sino que se acerque "de manera amable" a la sociedad.

   De este modo ha respondido el representante del Govern, a la pregunta del diputado de Vox Sergio Rodríguez sobre el apoyo del Ejecutivo al Correllengua Agermanat 2026.

   Costa le ha reprochado que "confunda" defender con el catalán con "ser independentista" y ha subrayado que el Govern "defiende la lengua" pero ni son "independentista", ni creen en los "Països Catalans".

   Asimismo, ha reivindicado la Constitución, el Estatut d'Autonomia, el decreto de mínimos y la ley de normalización lingüística, por lo que "no aceptan lecciones" para defender "el menorquín, el mallorquín, el ibicenco y el formenterense".

   De igual modo, ha recalcado que no encontrarán al Govern en la "confrontación" y ha apuntado que tratarán de "aprovecharán la riqueza lingüística" para fomentar el "bilingüismo cordial", donde el castellano y el catalán "convivan con normalidad y respeto".

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