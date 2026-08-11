El Govern reivindica su trabajo para que los jóvenes puedan construir un proyecto de vida en Baleares

Archivo - La consellera de Familia y Bienestar Social, Sandra Fernández, durante una sesión plenaria en el Parlament balear, a 4 de noviembre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, con motivo del Día Internacional de la Juventud, ha reivindicado su trabajo para que los jóvenes puedan construir un proyecto de vida en Baleares.

Lo han hecho, ha sostenido la Conselleria en un comunicado, mediante una serie de medidas "transversales" que buscan ayudar a la juventud a afrontar "retos" como la emancipación, el acceso a una vivienda, la formación, las oportunidades laborales o el cuidado de su bienestar.

En materia de vivienda, por ejemplo, ha destacado el programa Nueva Hipoteca Joven, que permite garantizar hasta el 20% del valor de la vivienda para que la falta de ahorros para afrontar una entrada no impida a los jóvenes acceder a su primera vivienda.

A esta medida se suman las nuevas ayudas directas de 10.000 euros para la compra de vivienda, dotadas con 6 millones de euros, o las diferentes reducciones fiscales para la adquisición de la vivienda habitual.

En cuanto a la formación y el acceso al mercado laboral, la Conselleria ha puesto en valor la matrícula gratuita de la Universitat de les Illes Balears (UIB), los premios para los alumnos con mejores notas de acceso a la universidad, las Becas de Excelencia, el Bachillerato de Excelencia o la Cuota Cero para autónomos.

Por lo que respecta al bienestar, ha reivindicado medidas como el refuerzo de la atención psicológica, la prohibición de vender bebidas energéticas a menores o la regulación del óxido nitroso, más conocido como gas de la risa.

"Las políticas de juventud no pueden limitarse a un área concreta del Govern porque las necesidades de los jóvenes tampoco lo hacen. Hablamos de vivienda, de educación, de trabajo, de salud y, en definitiva, de eliminar barreras y ofrecerles herramientas para que tengan más capacidad para decidir cómo quieren construir su futuro en Baleares", ha señalado la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández.

La consellera ha destacado que "los jóvenes son una parte fundamental del presente y del futuro de nuestras islas y queremos que sepan que cuentan con este Govern, que los escucha y que seguirá trabajando para dar respuesta a sus necesidades".