El Govern reparte 1,1 millones de euros de ayudas entre unos 400 deportistas baleares

Un nadador en una piscina cubierta. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprobado la resolución definitiva de la convocatoria de ayudas individualizadas para los deportistas de Baleares para el año 2026, en las que se han otorgado 1,1 millones de euros entre cerca de 400 deportistas beneficiarios que han justificado y reunido los méritos y requisitos de la convocatoria.

El objetivo prioritario de estas ayudas, gestionadas en colaboración con la Fundación para el Deporte Balear, es dar apoyo económico directo a los deportistas de Baleares para que puedan mejorar de manera significativa sus medios de entrenamiento diarios y sufragar los gastos derivados del acceso y participación en las competiciones de este ejercicio.

En una nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha explicado que la convocatoria de este año otorga ayudas de importes muy variables que se adaptan al nivel técnico, los resultados y la puntuación obtenida por cada uno de los solicitantes en sus respectivas disciplinas.

Entre los beneficiarios de esta resolución destacan deportistas de primer nivel que reciben partidas destacadas para continuar con su preparación de élite, como es el caso del piragüista Marcus Cooper Walz --17.500 euros--, el ciclista Joan Sansó Riera --12.900 euros--, el triatleta Nil Riudavets --20.000 euros--, el ciclista Joan Antoni Moreno --20.000 euros--, o la nadadora Estella Llum Tonrath --8.600 euros--.

Las ayudas también llegan de manera capilar a jóvenes promesas y deportistas de disciplinas muy diversas de todo el territorio balear, al cubrir necesidades que van desde los 700 euros hasta los importes máximos de la convocatoria, para garantizar así que el apoyo de la Administración autonómica se extienda a todo el tejido deportivo de competición individual de las islas.

Esta resolución, firmada por el director general de Deportes, Joan Antoni Ramonell, agota la vía administrativa y ya ha sido publicada en el BOIB.

Con esta concesión definitiva, la Conselleria trata de reafirmar su compromiso con los deportistas individuales de Baleares, al "aliviar la carga económica que supone la preparación y el desplazamiento competitivo y ayudarles a llevar el nombre de Baleares a lo más alto del deporte nacional e internacional".