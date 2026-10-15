El Govern reparte 5 millones de euros más entre el sector del transporte para paliar el encarecimiento del combustible

Archivo - Una perspectiva para un transporte pesado de mercancías respetuoso con el clima: los combustibles sintéticos, derivados principalmente de biomasa, ya pueden reducir significativamente la huella de CO2 de los camiones con la combinación eléctrica - INSTITUTO MAX PLANCK/ JOCHEN TACK - Archivo

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha repartido 5,3 millones de euros más entre el sector del transporte en el marco de las ayudas para paliar el encarecimiento del combustible y los efectos de la guerra en Oriente Medio que fueron aprobadas el pasado mes de abril.

Con estas 268 ayudas que se han entregado recientemente son ya cuatro resoluciones de pago formalizadas que suman 6,2 millones de euros para 617 beneficiarios, según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado.

Este último pago, publicado este jueves en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), va dirigido a las empresas de transporte de mercancías y se suma los 553.000 euros que recibieron los autónomos que se dedican a esta actividad y los 393.000 euros dirigidos a los a las compañías de transporte discrecional de pasajeros en autobús.

En total, durante la tramitación de las distintas líneas de ayudas habilitadas en los ámbitos del transporte, la Conselleria ha estimado hasta ahora 1.285 solicitudes de ayudas, el 91% del total, por importe de cerca de 8,2 millones de euros.

En esta cifra ya se incluyen todas las convocatorias, como las 520 ayudas al sector del taxi y las 30 a los vehículos de transporte con conductor (VTC), las 68 correspondientes a las líneas de ayudas para empresas de distribución que realizan transporte privado complementario de mercancías y las 50 para el desguace de vehículos de transporte.

La Dirección General de Movilidad ha publicado esta semana las primeras propuestas de concesión de estas dos últimas convocatorias, con un importe global de casi 1,4 millones de euros en 50 ayudas en la línea destinada al desguace camiones y autobuses, y más de 435.000 euros correspondientes a 68 solicitudes en el caso de la convocatoria dirigida a empresas que realizan transporte privado complementario de mercancías.

En total, entre las siete convocatorias de ayudas al sector del transporte derivadas de la guerra en Oriente Medio, el Govern ha recibido 1.440 solicitudes correspondientes a un total de 7.636 vehículos. En conjunto, con estas convocatorias, que se abrieron el pasado mes de julio, se han destinado casi 10 millones de euros en ayudas a empresas y autónomos.