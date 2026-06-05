El Govern respeta la manifestación contra la saturación turística pero no comparte que "no se haya hecho nada"

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación contra la masificación turística y por la vivienda digna, entre el Parc de ses Estacions y la plaza de España - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha mostrado su "máximo respeto" a la manifestación contra la masificación turística convocada para el 26 de julio en Mallorca, aunque no ha compartido que el Ejecutivo "no haya hecho nada" en esta materia.

"La crítica se acepta, respeto absoluto, pero tampoco se puede decir que el Govern no ha hecho nada", ha señalado el portavoz en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

En este sentido, ha defendido las medidas de contención impulsadas por el Govern, en contraposición a la política turística del Pacte. "Hemos tomado más medidas de contención que todos los gobiernos anteriores de la historia", ha dicho.