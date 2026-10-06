El Govern responsabiliza al PSOE de las indemnizaciones a los "fondos buitre" por los decretos del 'escudo social'

Archivo - El conseller de vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha señalado al PSOE como "único responsable" de las indemnizaciones a los "fondos buitre" por el decreto que "pretendía" funcionar como 'escudo social' y sus sucesivas prórrogas.

Lo ha dicho el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, al ser preguntado por el diputado socialista Carles Bona si el Ejecutivo autonómico "se aviene a todas las demandas que hacen los fondos buitre".

"El decreto de 2020 y sus prórrogas han obligado a las comunidades a indemnizar a todos los propietarios afectados por una normativa que pretendía ser un escudo social. El decreto no distinguía entre pequeños propietarios, empresas o fondos, por lo que si algún fondo buitre se ha beneficiado de las ayudas es gracias al Gobierno", le ha replicado el conseller.

Mateo también le ha afeado que ceda la gestión de las viviendas de la empresa pública Casa 47 a "grandes empresas" y "luego vengan a rasgarse las vestiduras con los fondos buitre".

"Dicen una cosa y luego hacen la contraria. El PSOE es el único responsable de esta regulación nefasta que ha obligado a las comunidades autónomas a gestionar sus políticas populistas. Y tienen la vergüenza de intentar responsabilizar a los demás", ha zanjado Mateo.