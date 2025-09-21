El Govern resuelve el pago anticipado de la deducción por nacimiento a 2.977 contribuyentes por 1,37 millones de euros - CAIB

Costa: "Con esta medida hacemos posible que las familias reciban las ayudas de manera rápida y directa, justo cuando más las necesitan"

La solicitud se tiene que formular en el plazo de 15 días hábiles desde el nacimiento

PALMA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha resuelto el pago anticipado de la deducción por nacimiento a 2.977 contribuyentes por un importe total de 1,37 millones de euros.

En una nota de prensa, la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ha informado que el Govern ha abonado de manera anticipada la deducción autonómica por nacimiento a 2.977 contribuyentes, con un importe global de 1,37 millones de euros, desde la puesta en marcha de este medida a finales del 2024.

En concreto, durante el 2024 se beneficiaron 766 contribuyentes, que recibieron un total de 0,33 millones de euros. Entre el 1 de enero y el 17 de septiembre de 2025, ya se han resuelto 2.211 solicitudes, por un importe de 1,04 millones de euros.

Esta deducción autonómica, que se puede percibir de manera anticipada sin tener que esperar a la declaración del IRPF, se dirige a las familias que han tenido hijos y tiene como objetivo dar apoyo económico inmediato a la crianza en los primeros meses de vida.

"Con esta medida, pionera en todo el conjunto de comunidades autónomas, hacemos posible que las familias reciban las ayudas de manera rápida y directa, justo cuando más las necesitan. El Govern está comprometido con dar estabilidad y seguridad económica a las familias de las Baleares y con fomentar políticas que favorezcan la natalidad y la conciliación", ha afirma el vicepresidente primero del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa.

El pago anticipado de la deducción por nacimiento se hizo efectivo el pasado 1 de noviembre de 2024 después de recibir el visto bueno del Consejo Asesor Fiscal y del Consejo Consultivo de las Baleares.

Hay que recordar que la solicitud se tiene que formular en el plazo de 15 días hábiles desde el nacimiento. La presentación posterior a este plazo supondrá la denegación automática de la solicitud, sin perjuicio del derecho a aplicar la deducción en la correspondiente declaración del IRPF.

Además, la deducción por nacimiento se mejoró con la aprobación de la Ley 7/2024, de 11 de diciembre, de simplificación y racionalización administrativas de las administraciones públicas de las Baleares, en los siguientes términos: el aumento de los umbrales de renta para poder beneficiarse de la deducción, hasta los 52.800 euro en tributación individual, y los 84.480 euro en tributación conjunta. Por otro lado, si se superan estos límites de renta, el contribuyente se podrá aplicar igualmente la deducción en un 50 por ciento de las cantidades totales --800 euros para el primer hijo, 1.000 euros para el segundo, 1.200 euros para el tercero y 1.400 euros para el cuarto y siguientes--.

Se puede consultar toda la información en el portal web de la Agencia Tributaria de las Baleares.