El Govern resuelve el segundo pago de las ayudas al alquiler de vivienda de 2025 con un importe de 2,1 millones

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PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, ha resuelto el segundo pago de las ayudas al alquiler de vivienda de 2025, por un importe de 2,1 millones de euros destinados a 848 personas.

Según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, el total abonado hasta el momento en esta convocatoria asciende a 3,7 millones de euros para 1.510 personas beneficiarias.

Por islas, a Mallorca corresponden 2,7 millones de euros para 1.125 personas; a Menorca, 625.000 euros para 264 personas; a Eivissa, más de 265.000 euros para 101 personas; y a Formentera, cerca de 55.000 euros para 20 personas.

Por su parte, el Govern ha recordado que de acuerdo con las condiciones establecidas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en el anterior Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, estas ayudas resultan insuficientes al estar limitadas a alquileres de hasta 900 euros mensuales.

En este sentido, de cara al nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el Govern ha solicitado en varias ocasiones al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana un aumento del límite máximo de la renta de alquiler mensual para que pueda beneficiar a más inquilinos en Baleares.