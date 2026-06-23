El Govern resuelve el tercer pago de ayudas al alquiler de vivienda por 2,1 millones de euros

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PALMA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, ha resuelto el tercer pago de las ayudas al alquiler de vivienda de 2025, por un importe de 2,1 millones de euros, dirigido a 905 personas beneficiarias.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, la resolución de pago se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) y la información de las ayudas se puede consultar en la página ajudeslloguer.caib.es.

Con estas tres resoluciones, en total se ha aprobado el pago de 5,9 millones a 2.415 beneficiarios de la convocatoria de ayudas al alquiler de 2025. Por islas, a Mallorca corresponden 4,3 millones en ayudas a 1.803 personas; a Menorca, cerca de 979.000 euros para 416 personas; más de 441.000 euros a 166 personas en Ibiza; y cerca de 82.000 euros a 30 personas en Formentera.

De acuerdo con las condiciones establecidas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en el anterior Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, estas ayudas cubren alquileres de hasta 900 euros al mes como máximo, "una cuantía insuficiente en las Islas teniendo en cuenta la situación de la vivienda en el archipiélago, tal como ha trasladado el Govern al Gobierno central para incrementar este límite en la próxima convocatoria de 2026".