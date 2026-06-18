El Govern retira el silencio positivo en las regularizaciones en rústico y el GOB lo atribuye al recurso al TC

Archivo - Construcción ilegal en suelo rústico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha retirado el silencio positivo en las regularizaciones en rústico en la ley de aceleración de proyectos estratégicos y el GOB ha atribuido esta decisión al recurso que se presentó al Tribunal Constitucional (TC).

Cabe recordar que en mayo de 2024 se aprobó el decreto ley de simplificación que incluía el silencio positivo para las peticiones de legalización en rústico, lo que en la práctica significa que si en seis meses los ayuntamientos no respondían a las peticiones, éstas se consideraban aceptadas.

El GOB impulsó junto a otras entidades y partidos políticos la presentación de un recurso al TC, que fue admitido a trámite. Para la organización ecologista, la admisión del recurso ha motivado el cambio introducido ahora en la ley de aceleración de proyectos estratégicos, convertida en la tramitación en ley ómnibus y el silencio positivo pasa a negativo.

Ante este escenario, el GOB ha pedido a los grupos políticos con representación en los ayuntamientos que pidan cuántos silencios positivos se han dado en este tiempo para legalizar obras en rústico y que se identifiquen los casos "más escandalosos".