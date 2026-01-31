El Govern se reúne con conductores y usuarios del transporte público de Baleares para estudiar cómo mejorar la seguridad

La directora general de Movilidad del Govern, Lorena del Valle, reunida con usuarios y conductores del transporte público. - CAIB

La directora general de Movilidad del Govern, Lorena del Valle, se ha reunido esta semana con diferentes colectivos, como el personal de conducción o las personas usuarias, para estudiar cómo mejorar la seguridad y la accesibilidad en el transporte público.

Ha sido la tercera reunión del grupo de trabajo sobre seguridad y accesibilidad en el transporte público, en la que los colectivos han para que puedan exponer su problemática y propuestas de mejora en esta materia.

Según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado, una veintena de entidades y organismos representantes de empresas, trabajadores y usuarios del transporte público y asociaciones de personas con discapacidad han participado en este tercer encuentro.

Durante el encuentro, entre otras cuestiones, se trataron las actuaciones ya iniciadas de mejora de la estación Intermodal de Palma, que se desarrollarán durante este año y supondrá medidas como la instalación de nuevas escaleras mecánicas, nuevos baños, nuevo pavimento podotáctil y una nueva oficina de atención al usuario.

La gerente del Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM), Lluïsa Serra, también ha explicado la implementación en la estación de la nueva tecnología de señalética para personas con discapacidad visual.

Además, se informó de las mejoras en la megafonía tanto en los autobuses del TIB como en los trenes de Seveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) y se abordaron las campañas de sensibilización e información sobre temas de seguridad y accesibilidad, tanto para usuarios como para trabajadores.

En este sentido, el CTM, a instancias de IBDona, también ha compartido las medidas que se adoptan en caso de que se produzcan situaciones de acoso sexual dentro de la red del TIB.

El Govern, como en las dos reuniones previas, ha recogido las peticiones planteadas por las diferentes entidades y se ha comprometido a continuar dando pasos para fomentar el uso del transporte público.