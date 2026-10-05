El Govern se reúne con las industrias del calzado, la joyería y la madera para consensuar el Plan Director de Industria

Industria zapatera trabajando en una bota. - CAIB

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía se reúne este lunes con los sectores del calzado, piel y moda; la joyería, bisutería y manufactura singular, y la madera, mueble y hábitat para recoger sus aportaciones de actividades con tradición productiva en Baleares para incorporar sus necesidades al Plan Director de Industria 2027-2031.

Según un comunicado de la Conselleria, las reuniones están presididas por el director general de Industria y Polígonos Industriales, Alfons Gómez, y cuentan con empresas y representantes de los diferentes ámbitos.

El objetivo de las mesas es contrastar el diagnóstico de cada actividad, identificar los principales retos y concretar las prioridades y los proyectos que pueden ayudar a las empresas a crecer y ser más competitivas.

Las aportaciones de las tres mesas contribuirán a definir las actuaciones del Plan Director, con la voluntad de reforzar el tejido industrial, generar empleo de calidad y avanzar en la diversificación de la economía balear.

El proceso combina el trabajo técnico con la participación de las empresas para que las medidas se ajusten a la realidad de las diferentes actividades productivas.

Las sesiones de este lunes dan continuidad a las reuniones del pasado viernes con las empresas del sector agroalimentario y de bebidas y el de artes gráficas y edición.

El calendario de trabajo prevé 11 mesas sectoriales hasta el 9 de octubre, cuyas aportaciones servirán de base para elaborar el borrador del Plan Director de Industria 2027-2031.