El Govern reunirá este miércoles a los sectores económicos para escuchar sus demandas frente a la escala inflacionaria

Archivo - El Govern reúne este miércoles a los sectores económicos para escuchar sus demandas frente a la escala inflacionaria - CAIB - Archivo

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern, Antoni Costa, reunirá este miércoles a los sectores económicos de Baleares para escuchar sus demandas frente a la escala inflacionaria.

La primera reunión será a las 11.30 horas y a ella asistirán los agentes sociales y los sectores económicos, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Costa, quien estará acompañado por el director general de Presupuestos y Financiación, Bartomeu Alcover, atenderá a los medios de comunicación antes del encuentro.

A las 13.30 horas será el turno de los representantes del comercio y la industria. A esta reunión, además de Costa y Alcover, también asistirán el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Saenz de San Pedro, y los directores generales de Industria y Polígonos Industriales, Alfons Gómez, y de Comercio, Maria Antònia Sansó.

El conseller de Economía ya anunció la semana pasada la intención de iniciar esta ronda de reuniones, con las que pretende conocer el impacto que está provocando la crisis inflacionaria en los sectores económicos del archipiélago.

"En su momento veremos si se pueden adoptar y en qué términos se adoptan", dijo Costa, sin querer desvelar posibles medidas. En cualquier caso, serán para tratar de paliar una espiral inflacionaria que está teniendo repercusión en el precio de la cesta de la compra.

Estos encuentros serán una continuación de los que tuvieron lugar el pasado mes de abril con motivo del impacto económico derivado de la escalada bélica en Oriente Medio, en las que se pactaron 160 millones de euros en ayudas.