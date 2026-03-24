El Govern reunirá a todos los partidos para escuchar sus propuestas para hacer frente a la guerra en Irán

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa, interviene durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear, a 8 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, se reunirá este miércoles con los partidos con representación parlamentaria para escuchar sus propuestas para hacer frente a los efectos económicos derivados de la guerra de Irán.

Lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament al ser preguntado en reiteradas ocasiones acerca de este tema por parte de los diputados Marc Pons (PSIB), Lluís Apesteguia (MÉS per Mallorca) y Iago Negueruela (PSIB).

Los diferentes encuentros tendrán lugar después de que el Ejecutivo autonómico ya haya escuchado a buena parte de los sectores económicos perjudicados por la escalada bélica y mientras trabaja ya en un paquete de medidas que complementen a las aprobadas por el Estado.

Costa ha considerado que las medidas del Gobierno para hacer frente a los efectos económicos derivados de la guerra de Irán son "insuficientes", pese a ver con buenos ojos las rebajas fiscales.