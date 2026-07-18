El Govern saca a licitación el proyecto para modernizar y mejorar el tratamiento de la EDAR de Vilafranca de Bonany

EDAR de Vilafranca de Bonany. - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA

PALMA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha publicado este sábado la licitación del contrato de servicios para la redacción del proyecto de mejora del tratamiento y adecuación de la estación depuradora de aguas (EDAR) de Vilafranca de Bonany, con un presupuesto aproximado de 234.000 euros.

La mayor parte de las instalaciones de la EDAR de Vilafranca tienen una antigüedad superior a los 30 años, según ha explicado la Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua en un comunicado.

El análisis de las características cuantitativas y cualitativas del agua que entra y sale de la planta hace recomendable una remodelación integral que garantice la calidad de la depuración y dé respuesta a las necesidades actuales y futuras del municipio.

Con esta actuación, la EDAR trata de modernizar y adaptarse a las necesidades del municipio y a las más exigentes normativas de tratamiento de aguas residuales.

El futuro proyecto contemplará, entre otras actuaciones, la construcción de una nueva EDAR adaptada a los objetivos exigibles por la normativa vigente, con especial énfasis en la reducción de nutrientes y sólidos en suspensión en el efluente.

También contemplará la sustitución del actual tratamiento biológico de lagunas aireadas por un sistema convencional de fangos activos "más eficiente y con mayor capacidad de depuración", un pretratamiento de nueva construcción y una nueva línea de fangos con recirculación, espesamiento y deshidratación de los lodos secundarios o actuaciones complementarias para hacer frente a los episodios de lluvia.

Otros de los aspectos que atenderá será la "renovación y adecuación" de la instalación eléctrica de la planta y la sustitución total o parcial del colector general que conduce las aguas residuales desde el casco urbano hasta la depuradora, de unos 2.700 metros de longitud, previa inspección interior con cámara.

La nueva planta se dimensionará para un caudal estimado de 1.000 metros cúbicos diarios y una población equivalente de diseño de unos 5.800 habitantes, de manera que la instalación, actualmente dimensionada para 600 metros cúbicos diarios y 3.500 habitantes equivalentes, quede "plenamente adecuada a las necesidades reales y previstas del municipio".

La licitación se tramita mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, de conformidad con la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, y ya está publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas, de forma exclusivamente electrónica, hasta las 15.00 horas del 14 de agosto de 2026.

El plazo de ejecución de los trabajos de redacción es de ocho meses e incluye el estudio previo de soluciones, los trabajos de campo --topografía, geotecnia e inspección del colector--, la tramitación ambiental y la obtención de la totalidad de licencias, permisos y autorizaciones, hasta la entrega del proyecto constructivo definitivo.

El proyecto se desarrollará íntegramente con metodología Building Information Modeling (BIM), en línea con la apuesta del Govern y de Abaqua por la digitalización de sus infraestructuras, lo que permitirá disponer de un modelo digital completo de las instalaciones existentes y proyectadas.

El proyecto se integra en el programa integral de mejora de la depuración y el tratamiento que impulsa Abaqua. Actualmente se ejecutan obras en Formentera, Mercadal, Felanitx y Andratx, mientras que, dentro del presente ejercicio, se licitarán las actuaciones de Inca y Consell y de Sant Lluís y Binidalí.

Asimismo, da continuidad a la redacción de los proyectos, recientemente publicados, para la mejora de las instalaciones gestionadas por Abaqua en Santa Eulària des Riu y Artà, que actualmente se encuentran en fase de licitación.