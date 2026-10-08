El Govern subasta cuatro naves modulares para autónomos y pymes industriales en el polígono de Felanitx. - CAIB

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern subasta cuatro naves modulares ubicadas en el polígono de Son Colom de Felanitx destinadas a autónomos y pequeñas y medianas empresas de carácter industrial.

Con esta actuación se quiere facilitar el acceso en espacios industriales y dar respuesta a las dificultades que tienen muchas pymes para encontrar naves y suelo adecuado donde desarrollar su actividad, según ha indicado en un comunicado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía.

La Agencia de Desarrollo Regional de las Islas (ADRBalears) ha adquirido el solar y construido las naves en el marco de su política de promoción de suelo industrial para favorecer el desarrollo de la actividad empresarial en los municipios de Baleares.

En concreto, la ADRBalears compró el terreno de 1.974 m2 situado en la calle del Puig de Sant Nicolau de Felanitx donde se han construido las cuatro naves modulares de 199,64 m2 cada una. El presupuesto total de esta actuación ha superado los 1,2 millones de euros.

Una vez finalizadas las obras, las naves se subastan con un precio de salida de 300.773 euros, que corresponde al valor de mercado determinado por una tasación externa realizada el pasado mes de febrero.

Los autónomos y las pymes interesados podrán presentar sus ofertas a partir del 9 de octubre y hasta el 6 de noviembre. Para optar a una de las naves, las empresas tienen que desarrollar una actividad de carácter industrial y presentar una memoria de la actividad que llevan a cabo.

Actualmente, el polígono de Son Colom acoge a 22 empresas, que generan una facturación de 28 millones de euros, equivalente al 6 por ciento de la facturación total del municipio. Además, estas empresas dan trabajo a 261 profesionales, el 5,5 por ciento de la población activa de Felanitx.

Según el informe de oferta y demanda de suelo industrial en el archipiélago elaborado por la ADRBalears, en municipios donde no existe polígono industrial o donde este se ha desarrollado recientemente, numerosas empresas industriales continúan ubicadas en suelo rústico o dentro de los cascos urbanos. El estudio también señala que el precio del metro cuadrado y la carencia de suelo y naves disponibles dificultan el crecimiento de la industria local.

Para dar respuesta a esta situación, la ADRBalears promueve suelo e infraestructuras industriales con el objetivo de facilitar que pequeñas y medianas empresas situadas dentro de los cascos urbanos, así como empresas de nueva creación, puedan instalarse en espacios ordenados, dotados de los servicios necesarios y a precios asequibles.