El Govern subvenciona con 128.000 euros un proyecto de sensibilización de la Plataforma del Voluntariado

PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia a destinar una subvención directa de 128.000 euros a la Plataforma del Voluntariado de Baleares (Plavib) para el desarrollo de un proyecto de sensibilización.

En concreto, esta ayuda permitirá el desarrollo del 'Proyecto de formación, información, asesoramiento y sensibilización en materia de voluntariado' entre el 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2027.

La presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este jueves que el proyecto consiste en el desarrollo de actuaciones como por ejemplo formaciones de voluntariado.

Se trata de un programa de información, asesoramiento y acompañamiento en materia de voluntariado a entidades y personas, y un programa de sensibilización y promoción del voluntariado, asesoramiento y acompañamiento a administraciones y otros agentes, así como la dinamización del Foro Balear del Voluntariado y la Escuela de Voluntariado.

Fundada en 2006, la Plavib cuenta actualmente con un total de 55 entidades de voluntariado de Baleares. La subvención directa está justificada por la imposibilidad de promover su concurrencia pública, ya que es una plataforma que agrupa a diferentes entidades de las. El pago será anticipado del 100% del importe y sin la exigencia previa de garantía.