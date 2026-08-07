El Govern subvenciona un proyecto de la Fundación Secretariado Gitano para la integración de este colectivo

Archivo - Bandera del Pueblo Gitano en imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia para que pueda conceder una subvención directa de 458.618 euros a favor de la Fundación Secretariado Gitano.

Esta ayuda servirá para cofinanciar del 2026 al 2029 el proyecto 'Actuaciones con población gitana en el marco de los programas FSE Plus', según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa.

La subvención va destinada al desarrollo, de 2026 a 2029, de los programas 'Acceder', 'Acceder Joven' y 'Promociona', cofinanciados por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

El proyecto, que parte de la propia comunidad gitana, y en concreto de una fundación con reconocida experiencia en la ejecución de proyectos de integración de este colectivo, es integral, ya que contempla itinerarios personalizados de inclusión educativa y sociolaboral, con especial atención a mujeres gitanas y a los jóvenes de este colectivo.

Asimismo, el proyecto se estructura en tres líneas que abordarán la mejora de la situación educativa del alumnado gitano; el desarrollo de itinerarios integrados de inserción sociolaboral para adultos en situación de desempleo o vulnerabilidad, y la activación y mejora de la empleabilidad de los jóvenes, especialmente de personas desempleadas o inactivas.