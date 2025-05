El Govern subvencionará a autónomos los costes salariales de un año para la contratación de un joven cualificado

PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

Le Conselleria de Empresa, Empleo y Energía ha anunciado la puesta en marcha del programa pionero 'SOIB oportunidades de empleo para personas jóvenes cualificadas en el sector privado 2025', que subvenciona por primera vez los costes laborales de este tipo de contrataciones y cuya ayuda va dirigida a las personas trabajadoras autónomas que deseen incorporar perfiles profesionales.

Se podrán beneficiar, según ha indocado la Conselleria en nota de prensa, los autónomos inscritos durante al menos dos años de forma ininterrumpida en el régimen especial de trabajadores autónomos (RETA), o régimen alternativo, sin ninguna persona empleada o con un máximo de dos personas empleadas a su cargo.

Esta iniciativa cuenta con un presupuesto de dos millones de euros. Las partidas presupuestarias se financiarán con fondos provenientes de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha destacado que esta iniciativa está focalizada en contribuir al crecimiento de las personas trabajadoras por cuenta propia. "Se trata de un programa novedoso en España dentro del ecosistema del autónomo, con el que damos un paso más en apoyo a este colectivo en las áreas que más lo necesita como la contratación de su primer empleado para ayudarlo a que crezca", ha indicado.

Sáenz de San Pedro ha subrayado que en Baleares hay más de 100.000 autónomos y el 95 por ciento habitualmente no tienen ningún empleado porque tienen que enfrentase a los problemas propios de su actividad. Por tanto, no crecen porque no pueden contratar personal.

En este sentido, el Govern considera que la financiación de los costes salariales y de la seguridad social derivados de la contratación de un joven cualificado es un mecanismo idóneo para ayudarles a crecer. "Este colectivo debe saber que estamos con él, centrados en su figura y que esta es la legislatura de las personas autónomas", ha añadido.

FINANCIACIÓN DE COSTES SALARIALES

Este programa financiará los costes salariales, incluida la cotización empresarial a la Seguridad Social, que se deriven de la contratación en la modalidad indefinida y a jornada completa, durante un año, de personas jóvenes desempleadas mayores de 18 años y menores de 30.

La secretaria autonómica de Trabajo, Empleo y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha subrayado que con esta medida el Govern da un paso más en las políticas de apoyo a las personas autónomas, al tiempo que promueve el empleo entre el colectivo de jóvenes ya que podrán acceder a una primera experiencia profesional de la mano de un profesional del ámbito profesional.

Las personas interesadas en beneficiarse de esta subvención tendrán un plazo de 30 días hábiles para el registro de la solicitud. Una vez realizado el registro, el SOIB verificará que cumplan con los requisitos establecidos para la subvención. En el caso de resultar seleccionadas, estas personas tendrán hasta el 31 de octubre de 2025 para contratar a las personas que cumplan con los requisitos establecidos.

La subvención máxima por beneficiario podrá ser de 35.000 euros, 29.000 euros o 25.000 euros, según el grupo profesional de la persona a contratar.

Esta convocatoria ofrece la posibilidad de contratación de perfiles con titulación universitaria o de formación profesional de grado medio o superior, grado C - certificado profesional / certificado de profesionalidad de nivel 2 o 3, de acuerdo con la normativa vigente, así como titulaciones equivalentes de enseñanzas artísticas o deportivos, que habilite para el ejercicio profesional.

La implementación de esta iniciativa a través de la contratación de jóvenes cualificados en el sector público local y autonómico o dependiente de estas administraciones, ha resultado un éxito entre las instituciones y los jóvenes participantes, según ha indicado la Conselleria.

Estos datos confirman el impacto positivo del programa en la empleabilidad juvenil, consolidándolo como una herramienta efectiva para facilitar la transición de los jóvenes cualificados al mercado laboral.

Según los datos del paro del SOIB, en el año 2024 hasta el 23,7% de los menores de 30 años registrados en situación de paro tenía un nivel formativo de estudios universitarios, de formación profesional de grado medio o superior o de estudios de bachillerato. En cuanto a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) la tasa de paro entre los jóvenes menores de 30 años se situó, de media, en el 18,4% en el archipiélago.

Por este motivo, y en base a los resultados de convocatorias anteriores, resulta estratégico desarrollar actuaciones que refuercen la inclusión de las personas menores de 30 años con falta de experiencia laboral a través de acciones específicas para este segmento de población, considerando sus circunstancias en el ámbito de la cualificación, de la formación profesional y de la adquisición de experiencia laboral.