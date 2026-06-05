El Govern suscribe el convenio para integrar los servicios especializados en el Sistema VioGén

PALMA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha suscrito el convenio de colaboración para incorporar las unidades competentes en el Sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género (VioGén).

Este convenio con la Secretaría de Estado del Ministerio del Interior permitirá que los servicios especializados del Instituto Balear de la Mujer (IBDona), los consells insulares y el Ayuntamiento de Palma puedan acceder al Sistema VioGén para aportar información.

Según ha señalado el portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern, el objetivo principal es mejorar la eficacia en la protección de las víctimas, la valoración del riesgo y, en conjunto, proteger a las víctimas de violencia de género.

El Sistema VioGén integra la información policial, judicial y penitenciaria sobre los casos de violencia de género, posibilita el seguimiento y la coordinación de las actuaciones para la protección de las víctimas, además de la valoración del nivel de riesgo de nuevas agresiones, y proporciona esta información a los diversos servicios de atención de las Islas.

El Govern ha facultado asimismo a la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, a realizar las modificaciones no sustanciales que considere en las cláusulas del convenio.