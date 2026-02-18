El Govern sustituye tres puntos de recarga de la red Melib en Eivissa - CAIB

IBIZA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha sustituido tres puntos de recarga semirrápida de la red pública Melib situados en la calle de Josep Riquer Llobet del municipio de Eivissa.

Según ha señalado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en una nota de prensa, se da respuesta así a una reivindicación de los vecinos de la zona, que habían trasladado la necesidad de mejorar el funcionamiento de estos equipos.

La sustitución permitirá incrementar la tasa de disponibilidad de la red Melib, reduciendo incidencias y mejorando la fiabilidad del servicio para los usuarios de vehículo eléctrico.

Los nuevos cargadores, con tecnología actualizada, mantienen la modalidad de carga semirrápida, especialmente adecuada para entornos urbanos, puesto que permite recuperar una parte significativa de la autonomía del vehículo en un tiempo moderado y favorece la rotación de los coches.

La gerente del Intituto Balear de la Energía (IBE), Marta Pons, ha destacado que esta actuación forma parte del compromiso del Govern para garantizar una red pública de recarga fiable y operativa.

"No sólo ampliamos la infraestructura, sino que trabajamos de manera constante para mejorar el funcionamiento y la disponibilidad real para la ciudadanía", ha señalado.

Pons ha añadido que la renovación de los equipos más antiguos permite reducir incidencias y ofrecer un servicio de mayor calidad, especialmente en puntos con alta demanda.

Esta actuación se enmarca en la sustitución progresiva de puntos de la red Melib en todas las Islas que el Govern lleva a cabo para mejorar la disponibilidad del servicio y reforzar la calidad de la infraestructura pública de recarga.