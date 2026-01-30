El Govern tiende la mano a Vox para sacar iniciativas: "No será el PP el que ponga obstáculos en la negociación"

Archivo - La portavoz del grupo parlamentario VOX, Manuela Cañadas (i), y la presidenta del Govern, Marga Prohens (d), durante un pleno en el Parlament balear. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern prevé negociar con Vox para sacar adelante sus iniciativas este nuevo año político, que afronta con "absoluta tranquilidad" a pesar de que comienza con una prórroga de presupuestos.

"No va a ser el Govern ni el PP el que ponga obstáculos en negociaciones con Vox", ha subrayado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha recordado que Vox es el socio natural del PP y que, en consecuencia, continuarán negociando con este grupo.

Igualmente, ha defendido que la prórroga presupuestaria no es un bloqueo parlamentario y ha mostrado "tranquilidad absoluta" para aprobar en el Parlament las próximas iniciativas "con bastante consenso".

Sobre la deducción fiscal anunciada por el Govern para evitar la subida de los alquileres, el portavoz ha señalado que se está negociando con Vox una enmienda para introducir al proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos, que se prevé tramitar alrededor de la segunda quincena de febrero.