El Govern trabaja en adaptar los recursos y profesionales a los enfermos de Alzheimer

Imagen de recurso de Ace Alzheimer. - ACE ALZHEIMER CENTER BARCELONA

PALMA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Govern se ha marcado como objetivo la adaptación de los recursos y los profesionales a cada enfermo de Alzheimer y el diferente momento de la enfermedad, además de acompañar a las familias y las cuidadoras.

Así lo ha indicado la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, con motivo de la conmemoración este lunes del Día Mundial del Alzheimer.

En un comunicado, la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha señalado que avanza hacia un modelo de atención a las personas con Alzheimer que "no se centra únicamente en la enfermedad", sino en "la persona, las capacidades que conserva, su autonomía y su historia de vida".

De este modo, el Govern pone en valor una atención cada vez "más personalizada", que adapta los apoyos a cada etapa de la enfermedad con el objetivo de preservar durante el mayor tiempo posible las capacidades, la autonomía, las relaciones personales y la participación en la vida cotidiana.

La Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia atiende actualmente a alrededor de 30 personas con Alzheimer en los centros Can Blai y Sa Serra. La atención se desarrolla desde el modelo de Atención Centrada en la Persona, con planes individualizados que tienen en cuenta las necesidades y capacidades de cada usuario pero también sus preferencias, sus hábitos y su trayectoria vital.

Esto se traduce en actividades de estimulación cognitiva, sensorial y funcional adaptadas; en el mantenimiento de las rutinas y de la autonomía en las actividades de la vida diaria; y en actividades vinculadas a los gustos, intereses y experiencias personales de cada persona. También se adaptan los entornos para favorecer la orientación y la seguridad y se fomenta la participación en las actividades y en la vida social del centro para evitar el aislamiento asociado al deterioro cognitivo.

El acompañamiento emocional y la adaptación de la comunicación a las necesidades de cada persona forman igualmente parte de este modelo. Ante posibles alteraciones de conducta, los profesionales trabajan para identificar las necesidades que puede haber detrás de estas conductas y priorizan las intervenciones no farmacológicas.

Este abordaje implica el trabajo coordinado de los diferentes profesionales y también la participación de las familias, que aportan información esencial sobre la historia de vida, los hábitos y las preferencias de la persona.

A esta transformación del modelo asistencial se suma el refuerzo de los recursos específicos para personas con Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas.

La Conselleria tiene concertadas desde el 1 de diciembre de 2023 un total de 78 plazas de centro de día en los centros Llar de la Memòria y Més Vida, con una inversión de algo más de 3,8 millones de euros durante cuatro años. Estas plazas forman parte de la Red Pública de Atención a la Dependencia y son gratuitas para las familias.

Además, a través del IMAS, hay 30 plazas conveniadas en el Centro de Día Mente, por un importe de casi 900.000 euros.

Los centros de día permiten que las personas con Alzheimer vivan en su entorno habitual mientras reciben durante el día atención especializada y, al mismo tiempo, ofrecen apoyo a las familias y personas cuidadoras.

Este abordaje implica el trabajo coordinado de los diferentes profesionales y también la participación de las familias, que aportan información esencial sobre la historia de vida, los hábitos y las preferencias de la persona.

El acompañamiento a las personas cuidadoras forma también parte de esta atención, al tener en cuenta el impacto que la evolución de la enfermedad tiene en el entorno familiar y la importancia de que quienes cuidan cuenten también con apoyo y recursos.

El Govern complementa estos recursos con el apoyo a las entidades que trabajan directamente con las personas con Alzheimer, sus familias y las personas cuidadoras.

Afama Pollença ha recibido más de 224.000 euros para diversos proyectos, entre los que se encuentra el Punto de atención integral al familiar y seguimiento del usuario, así como programas de atención transdisciplinaria, transporte para actividades y adecuación tecnológica.

Afaef, que desarrolla su actividad en Eivissa y Formentera, ha recibido más de 111.000 euros para proyectos de atención integral, servicios de transporte y programas de apoyo a familias cuidadoras.

Además, la Conselleria ha incrementado en 150.000 euros la convocatoria de subvenciones para el periodo 2026-2028 destinada a entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos de atención, prevención y promoción de la autonomía personal para personas con enfermedades como el Alzheimer, entre otras.

En el ámbito sanitario, desde el pasado mes de mayo el Hospital Universitario Son Espases ha incorporado al sistema sanitario público de Baleares el diagnóstico precoz del Alzheimer mediante la técnica PET-TC cerebral con amiloide.

Esta prueba de imagen no invasiva permite detectar la acumulación de la proteína betaamiloide en el cerebro y confirmar o descartar la enfermedad en fases muy iniciales, cuando los síntomas todavía son leves, lo que facilita una intervención más temprana y personalizada.