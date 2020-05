El Govern trabaja para que los empresarios no hagan el pago por adelantado de la ecotasa en septiembre

PALMA DE MALLORCA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, ha anunciado este martes en el Parlament que el Govern trabaja para adaptar el impuesto de turismo sostenible "a la realidad" para que los establecimientos no tengan que hacer el pago anticipado en septiembre por aquello que no han ingresado al no tener turistas debido a la pandemia del coronavirus.

De este modo, se ha expresado este martes en el Parlament durante el turno de preguntas de control al Govern en el que el diputado del PP Antonio Costa ha preguntado sobre qué impuestos piensa reducir o eliminar el Govern al menos durante el ejercicio 2020 para afrontar la crisis derivada del COVID-19.

En este sentido, la consellera ha resaltado las medidas tributarias ya tomadas por el Govern, como la ampliación de plazos y la condonación de intereses en aplazamientos de diversos impuestos, acompañando de medidas estatales.

"Estamos trabajando para reordenar nuestro sistema tributario para adaptarlo a nuestra realidad económica y social", ha remarcado Sánchez, quien ha explicado que, en concreto, el Govern trabaja para adaptar la ecotasa "a la realidad actual", para que los establecimientos no tengan que pagar "aquello no ingresado por los turistas que no han venido debido a la situación de la pandemia".

En este sentido, ha subrayado que la gran mayoría de establecimientos pagan el ITS a través del sistema de módulos y se trabaja en una modificación de los mismos, como ya establece la propia normativa cuando se produzcan "circunstancias excepcionales que incidan gravemente en el sector"

Hay que recordar que los establecimientos que pagan el ITS en este sistema de estimación objetiva hacen habitualmente un pago anticipado en septiembre del 50% de lo que calculan que ingresarán de los turistas durante todo el año, y para hacer esta estimación se tienen en cuenta los clientes que han tenido en años anteriores, entre otros aspectos.