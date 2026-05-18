El Govern traslada su pésame por la muerte del doctor en medicina José Alfonso Ballesteros

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, junto con el resto de miembros del Ejecutivo, ha expresado sus condolencias por la muerte del doctor en medicina José Alfonso Ballesteros Fernández, premio Ramon Llull 2007.

En un comunicado, el Govern ha recordado que Ballesteros, nacido en Funtesúco, Zamora, en 1944, fue también presidente de la Real Academia de Medicina de Baleares.

La líder del Ejecutivo también ha trasladado su pésame en un mensaje en redes sociales, en el que ha destacado a Ballesteros como "referente de la medicina interna y figura clave en la investigación e identificación de enfermedades raras en las Islas".

"Hizo una contribución decisiva a la comunidad científica y a la mejora sanitaria, social y laboral de muchos pacientes y familias", ha subrayado, agregando que su trayectoria profesional "ejemplar" y su "compromiso con la sanidad y su compromiso de servicio" dejan "un legado imprescindible" en Baleares.

Ballesteros se licenció por la Universidad de Salamanca con premio extraordinario y cursó un posgrado en París becado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Se especializó en medicina interna y también fue médico militar.

Aparte de su tesis 'Planificación hospitalaria en Mallorca para situaciones de catástrofe', realizó numerosas investigaciones, entre las que el Govern ha destacado la primera descripción que se hizo de la polineuropatía amiloide, posteriormente identificada como enfermedad de Andrade.

En 1991 fue nombrado académico numerario de la Real Academia de Medicina y en 1993 ingresó en la New York Academy of Sciences. En 2002 accedió a la presidencia de dicha real academia. Además, la República Francesa le concedió la Orden de las Palmas Académicas y la Cruz al Mérito Militar.